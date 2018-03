‘Plan voor hogere beloning ING-baas kon geen verrassing zijn’

President-commissaris Jeroen van der Veer van ING is verbaasd over de felle reactie van minister Wobke Hoekstra (Financiën, CDA) op de voorgenomen salarisverhoging voor ING-topman Ralph Hamers die de bank op 8 maart bekendmaakte. De verhoging van 2 miljoen naar 3 miljoen euro per jaar was immers op verschillende momenten met het ministerie van Financiën besproken, zo zei Van der Veer donderdagmiddag na afloop van een hoorzitting in de Tweede Kamer.

De reactie van minister Hoekstra destijds – een „buitensporige verhoging” die slecht zou zijn voor het herstel van vertrouwen in het Nederlandse bankenwezen – noemt Van der Veer „wat anders dan ik had verwacht”.

Vijf dagen na de aankondiging trok de raad van commissarissen het voorstel tot loonsverhoging van 50 procent voor Hamers weer in, onder druk van grote maatschappelijke en politieke ophef.

Openbare verantwoording

Tijdens de hoorzitting met de Tweede Kamer, die ruim een uur duurde, was het een belangrijk onderdeel van de verdediging die Van der Veer voor zijn openbare verantwoording koos: het nieuwe beloningsbeleid voor het topmanagement van ING kon voor politiek Den Haag geen verrassing zijn. Al in 2010, toen ING nog staatssteun genoot om overeind te blijven, is dat steeds „in nauw overleg met Financiën” bedacht. Dat was in de tijd dat Wouter Bos (PvdA) minister van Financiën was en bij ING ook twee overheidscommissarissen zaten die een veto-recht op het beloningsbeleid hadden.

Het toen uitgestippelde beloningsbeleid is destijds zowel de Tweede Kamer als de aandeelhoudersvergadering aanvaard. Het was alleen niet mogelijk om het uit te voeren zolang de financiële steun van de overheid aan ING – in de vorm van een kapitaalinjectie van 10 miljard euro – was afbetaald. Dat was eind 2014 wel het geval.

Volgens Van der Veer, in 2010 al lid van de raad van commissarissen bij ING, kon het sindsdien „geen verrassing zijn” dat „we het afgesproken beleid ooit eens zouden uitvoeren”.