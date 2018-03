Geïnspireerd door dichter J.C. Bloem en aangewakkerd door de commotie rondom het bijvoeren in de Oostvaardersplassen deze winter, stelt de wetenschapsredactie de vraag: wat is natuur nog in dit land? Een tocht langs Nederlandse natuurgebieden moet antwoord bieden.

In de nieuwe NRC-podcast Onbehaarde Apen bespreekt onze wetenschapsredactie onder leiding van Lucas Brouwers iedere woensdag kleine ontdekkingen, wilde theorieën, wereldschokkende inzichten en alles wat daar tussenin zit.