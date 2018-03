Meer vertragingen door mensen op het spoor

Het aantal storingen op het spoor die vertraging veroorzaakten is in 2017 gedaald, blijkt uit de jaarrapportage van ProRail. Maar het aantal storingen dat voor grote problemen zorgde nam toe. 627 keer leidde een incident ertoe dat 25 treinen of meer vertraging opliepen. In 2016 kwam dit 602 keer voor. Ook nam het aantal vertragingen veroorzaakt door mensen toe.

Het aantal grote vertragingen nam toe door een toename van incidenten met mensen op en rond het spoor. Ook de weersomstandigheden speelden een rol. Waar in 2016 264 grote vertragingen werden veroorzaakt door dergelijke externe factoren, waren dat er in 2017 283.

Het aantal treinen dat vertraging opliep door mensen op of bij de rails steeg van 16.359 naar 18.452 in 2017. ProRail wil dit probleem verhelpen door voorlichtingscampagnes en inspecties langs het spoor. Het aantal zelfmoorden daalde licht, van 221 naar 215.

Meer treinen

Een andere oorzaak van de stijging van het aantal grote vertragingen is volgens ProRail de drukte op het spoor. Er rijden meer treinen, dus wanneer een trein vertraagt, lopen meer treinen daarachter ook vertraging op.

Het totaal aantal storingen door technische problemen nam in 2017 verder af, van 229 in 2016 naar 215 in 2017.

Dit komt volgens ProRail doordat gevoelige onderdelen van het spoor, zo zijnde wissels en seinen, beter gemonitord worden. Daarnaast heeft ProRail teams ingericht die zich richten op het verbeteren van drukke trajecten, waardoor er minder storingen zijn.

