Kosovaarse regering wankelt na confrontatie Servische minderheid

Onrust in het noorden van Kosovo dreigt de Kosovaarse regering ten val te brengen en de fragiele verhoudingen tussen Kosovo en Servië verder te schaden.

De Servische Lijst, de grootste partij onder de 120.000 leden tellende Servische minderheid in Kosovo, kondigde dinsdag aan uit de regering van de Kosovaarse premier Ramush Haradinaj te zullen stappen. De partij deed dat na een confrontatie, op dinsdag, tussen Kosovaarse ordetroepen en Servische demonstranten in de stad Mitrovica. Daarbij vuurde de Kosovaarse politie traangasgranaten af om de demonstranten uit elkaar te drijven.

Het politie-optreden volgde op de komst van Marko Djuric, hoofd van het Servische regeringsdepartement voor Kosovo, naar een rondetafel-overleg over de verbetering van de verhoudingen tussen Belgrado en Pristina. Kosovaarse Albanezen, die 90 procent uitmaken van de 1,8 miljoen inwoners van Kosovo, streden in de jaren 90 met Servië om autonomie. Nadat Pristina in 2008 eenzijdig de onafhankelijkheid uitriep, weigerde Belgrado die te erkennen. Ook de status van de Servische minderheid is een twistpunt tussen Servië en Kosovo .

Djuric was door de Kosovaarse regering eerder tot persona non grata verklaard, vanwege nationalistische uitspraken die Pristina als aanstootgevend beschouwde. Hij werd maandag kort gearresteerd en daarna de grens overgezet. Servische demonstranten trokken een wegblokkade op tussen het noorden en de hoofdstad.

Spoedoverleg Mogherini

Goran Rakic, partijleider van de Servische Lijst, noemde het politie-optreden een „aanval op Serviërs” en een test die toont hoe Kosovaarse ordetroepen het overwegend Servische noorden van Kosovo zouden kunnen overnemen.

Premier Haradinaj noemde de beslissing van de Servische Lijst onbegrijpelijk en heeft de partij gevraagd om het besluit om op te stappen te herzien. Hij verzekerde dat de regering niet zal vallen. EU-buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini reisde dinsdag naar de Servische hoofdstad Belgrado voor spoedoverleg. Mogherini riep op tot „kalmte, wijsheid en terughoudendheid”. Na een ontmoeting met de Servische president Aleksandar Vucic verklaarde ze: „wat gisteren gebeurd is, mag niet opnieuw gebeuren.”