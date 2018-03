Kim Jong-un ontmoet Xi Jinping in Beijing

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Chinese president Xi Jinping ontmoet tijdens een onofficieel bezoek aan China dat van zondag tot woensdag heeft geduurd. Dat heeft het Chinese staatspersbureau Xinhua woensdag bevestigd, na dagenlange speculatie over hoog bezoek uit Noord-Korea in Beijing.

Het bezoek van Kim Jong-un is de eerste bekende buitenlandse reis van de Noord-Koreaanse leider sinds hij in 2011 aan de macht kwam. Waarnemers vermoeden dat het bezoek aan China, de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea, een voorbereiding vormt op geplande topontmoetingen van Kim met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Amerikaanse president Donald Trump.

Xi ontving Kim in de Grote Hal van het Volk in de Chinese hoofdstad, voor de eerste ontmoeting van de Noord-Koreaanse leider met een buitenlands staatshoofd. Samen met zijn vrouw Peng Liyuan hield de Chinese president een banket voor Kim en zijn echtgenote, Ri Sol Ju, meldt Xinhua. De leiders woonden ook een kunstvoorstelling bij, schrijft persbureau AP.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn vrouw Ri Sol Ju poseren voor een foto met de Chinese president Xi Jinping en zijn echtgenote Peng Liyuan, op een videobeeld van de Chinese staatszender CCTV vrijgegeven op woensdag. Foto Reuters via CCTV

Xi heeft een uitnodiging van Kim aanvaard om een bezoek te brengen aan Noord-Korea, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Beijing is van oudsher de belangrijkste buitenlandse bondegenoot van het afgezonderde regime in Pyongyang, maar banden tussen China en Noord-Korea staan onder druk door het omstreden nucleaire programma van Kim. Ook de Chinese steun aan strenge sancties van de Verenigde Naties in reactie op de ontwikkeling van kernwapens en herhaaldelijke raketproeven door Noord-Korea vormen een bron van spanning.

Poging om uit isolement te raken

De toenadering tussen Pyongyang en Beijing wordt beschouwd als een poging van Noord-Korea om uit zijn isolement te raken en de economie laten herstellen van de sancties, schrijft persbureau Reuters. China levert energie en hulp aan Noord-Korea, en houdt de noodlijdende economie van het land op de been met handel.

Kim reisde van Pyongyang naar Beijing per trein, een reis van meer dan 14 uur. Zijn vader, de overleden Kim Jong-il, bezocht China diverse malen tijdens zijn bewind, eveneens per trein. In 2000 ontmoette hij de toenmalige Chinese president Jiang Zemin. Ook dat bezoek werd beschouwd als een bevestiging van de nauwe banden tussen de twee landen. Bezoeken werden pas aangekondigd als Kim Jong-il weer terug was in Noord-Korea.

Eerder deze maand verrasten Kim en president Trump de wereld met een plan om elkaar dit voorjaar te ontmoeten.