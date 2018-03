Kim bezoekt eindelijk Xi, nog voor top met Trump

Met een minzame glimlach luisterde Xi Jinping naar Kim Jong-un, als een vader die zijn verloren zoon binnenhaalt. De Noord-Koreaanse leider Kim sprak maandag en dinsdag in Beijing tijdens een met veel geheimzinnigheid omgeven bezoek met de Chinese president. De ontvangst van Kim en zijn vrouw Ri Sol Ju had alle egards van een staatsbezoek, banket en erewacht incluis. De Chinese staatsmedia pakken er woensdag groots mee uit.

Het bezoek van Kim, die voor eind mei een topontmoeting met de Amerikaanse president Trump zal hebben na jaren van spanningen over Noord-Korea’s nucleaire arsenaal, kwam als een verrassing.

De gesprekken met Xi moeten vrede en stabiliteit bevorderen, zei Kim volgens de staatspers. „We blijven ons inzetten om het kernwapenprogramma op het schiereiland te ontmantelen volgens de wens van wijlen president Kim Il-sung en wijlen algemeen secretaris Kim Jong-il [Kims grootvader en vader, red].” De kwestie kan worden opgelost als de Verenigde Staten en Zuid-Korea „met goede wil” op Kims inspanningen reageren.

Belangrijkste bondgenoot

Het kon eigenlijk niet anders dan dat de eerste buitenlandse reis van Kim Jong-un sinds zijn aantreden in 2011 naar Beijing zou gaan. China is Noord-Korea’s belangrijkste bondgenoot. Een ontmoeting met Xi verdient dus voorrang boven die met Trump, nota bene Noord-Korea’s aartsvijand. Maar China hield een bezoek van de grillige jonge Noord-Koreaanse leider lang af, omdat het eveneens bedenkingen had over de aanhoudende kernproeven en raketlanceringen van Noord-Korea.

Niet uitgesloten is dat Kim Beijing voorstelt als locatie voor de top met Trump

Het bezoek werd zoals gebruikelijk aanvankelijk niet openbaar gemaakt. De aankomst van een geheimzinnige trein had wel geruchten gevoed dat Kim in het land was, maar bevestiging kwam pas na zijn vertrek, van staatspersbureau Xinhua.

Beijing leek zelfs te zijn buitengesloten toen Zuid-Korea zich eerder dit jaar opwierp als bemiddelaar tussen Kim en Trump. Kims bezoek moet aantonen dat China nog altijd een belangrijke rol speelt.

Beijing wil – net als Noord-Korea – niets liever dan dat de Verenigde Staten hun militairen terughalen uit de regio, een van de voorwaarden die Kim stelt in ruil voor nucleaire ontwapening. Op zijn beurt kan Kim de steun van China goed gebruiken tijdens de ontmoeting met Trump. Hij zei te hopen op „strategische communicatie” met Beijing. In hoeverre Noord-Korea zelf bereid is daadwerkelijk nucleair te ontwapenen, blijft intussen onduidelijk.

Niet uitgesloten is dat de Noord-Koreaanse leider Beijing suggereert als locatie voor de top. Zuid-Korea is voor een groot deel afhankelijk van Amerikaanse bescherming mocht het conflict op het schiereiland uit de hand lopen – en is dus geen neutrale bemiddelaar.

Zhang Liankui, Korea-deskundige aan de Centrale Partijschool in Beijing, denkt juist dat Kim Zuid-Korea gebruikt als ‘pion’ in zijn buitenlandse strategie. Dat zei hij in februari op een Chinese nieuwssite. „Als Noord-Korea internationale sancties wil doorbreken, zal het door de langzame internationale samenwerking [...] moeten breken. Zuid-Korea is de zwakste schakel.” Woensdag meldden Chinese deskundigen niet zonder toestemming over het onderwerp te mogen praten.