Hudson’s Bay boekt weer winst, maar vooral door meevallers

Warenhuisketen Hudson’s Bay heeft de afgelopen maanden voor het eerst in lange tijd weer een bescheiden winst geboekt. Na zeven opeenvolgende kwartalen van verlies presenteerde het Canadese concern woensdag een nettowinst van 84 miljoen Canadese dollar (bijna 55 miljoen euro). Maar tevreden is het bedrijf daarmee allerminst.

Uit de cijfers over het vierde kwartaal, dat begin vorige maand afliep, wordt duidelijk dat Hudson’s Bay de winst vooral dankt aan eenmalige meevallers. Zo duurde het kwartaal één week langer dan in het voorgaande jaar, waardoor de winkelketen iets meer verkocht. Daarnaast profiteerde Hudson’s Bay, net als veel andere internationale bedrijven, van de nieuwe belastingwet in de VS.

Met name die nieuwe wet maakte het verschil tussen verlies en winst. Door de belastingverlaging die president Trump eind vorig jaar doorvoerde, kan Hudson’s Bay eenmalig een meevaller van 181 miljoen dollar bijschrijven. Welk verschil de extra verkoopdagen hadden op het resultaat wordt uit de cijfers van het bedrijf niet duidelijk.

Winkels verkopen minder

Ook de omzetcijfers van Hudson’s Bay zijn minder gunstig dan ze op het eerste gezicht lijken. In de periode van november tot januari verkocht de keten voor 4,7 miljard dollar aan producten, een toename van 2,1 procent in vergelijking met een jaar eerder. De omzet steeg echter alleen maar omdat Hudson’s Bay nieuwe filialen opende. In de winkels die het bedrijf vorig jaar al had liep de verkoop juist met 2,4 procent terug.

Hoe Hudson’s Bay het deed in Nederland, waar het warenhuis twaalf vestigingen heeft, valt uit de jaarcijfers niet op te maken. In de resultaten spreekt het bedrijf alleen over de Europese tak, waartoe in totaal 130 winkels behoren. Bij die afdeling slonk de omzet per winkel iets sterker dan gemiddeld en werd in verhouding iets minder winst geboekt.

Hoe modern en strak de winkels van Hudson’s Bay ook zijn, druk is het er zelden

Hudson’s Bay opende in september vorig jaar zijn eerste winkel in Nederland, aan het Amsterdamse Rokin. In de maanden daarna volgden onder meer winkels in Leiden en Almere. Florissant zijn de resultaten tot dusver nog niet echt, wat in oktober reden was om topman Jerry Storch te ontslaan. Vorige maand werd Helena Foulkes, eerder topvrouw bij drogisterijketen CVS Pharmacy, aangesteld als zijn opvolger.