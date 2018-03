‘Filosoof Kristeva spion voor Bulgaarse dienst in Parijs’

De Bulgaarse psychoanalyticus filosoof Julia Kristeva werkte jarenlang als agent voor de geheime dienst van het land, dat toen een communistisch regime was. Vanaf 1971 leverde zij vanuit Parijs informatie aan de staatsveiligheidsdienst, zo heeft een speciale regeringscommissie in Bulgarije geconcludeerd. Volgens Reuters doet die commissie onderzoek naar de onlangs openbaar gemaakte documenten van de dienst.

Volgens de commissie stond Kristeva bij de inlichtingendienst bekend onder de codenaam ‘Sabina’. Ze zou in 1971, toen ze al enkele jaren in Parijs woonde, zijn gerekruteerd voor het bureau dat inlichtingen inwon over buitenlandse politiek, cultuur en de kunstwereld. Ze werd in Parijs bekend als schrijver, literatuurcriticus en psychoanalyticus en werkte samen met Franse intellectuelen als Jacques Derrida en Roland Barthes. Ze is nu als hoogleraar verbonden aan de Université Paris Diderot.

Uit de openbaar gemaakte documenten wordt niet duidelijk of Kristeva werd betaald voor haar werk, of hoe lang ze werkzaam was voor de inlichtingendienst, die in 1989 werd opgeheven bij het uiteenvallen van het communistische regime.

De Bulgaarse staatsdienst werkte nauw samen met de KGB, de belangrijkste geheime dienst van de Sovjet-Unie. Het archief van de staatsveiligheidsdienst is onlangs openbaar gemaakt en wordt nu onderzocht.