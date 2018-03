Filmoverzicht: Spielbergs hommage aan analoge cultuur en imponerend ‘Hostiles’

●●●●●

Peter Rabbit/Pieter Konijn: Kinderfilm

In ‘Pieter Konijn’ zitten fragmenten in de stijl van de originele tekeningen van Beatrix Potter. Deze laten zien wat de film had kunnen zijn als hij niet zo flauw was gemoderniseerd. Lees de recensie: Puberale humor verpest moderne Pieter Konijn