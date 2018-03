Facebook voert nieuwe privacymaatregelen in

Facebook gaat zijn privacyinstellingen makkelijker vindbaar en gebruiksvriendelijker maken. Het bedrijf introduceert een nieuw menu met snelkoppelingen naar privacyinstellingen. Ook gaat Facebook het makkelijker maken om de gegevens die over gebruikers bekend zijn op te zoeken, te downloaden en te verwijderen, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Het bedrijf wil zijn gebruikers “meer controle geven over hun privacy”, zo schrijven Erin Egan, belast met privacy, en hoofd jurdische zaken Ashlie Beringer in de verklaring. Voorheen waren de privacyinstellingen verspreid over twintig schermen. Dat is nu teruggebracht tot één, schrijft het bedrijf.

“De meeste van deze updates waren al in ontwikkeling, maar de gebeurtenissen van de afgelopen dagen onderstrepen het belang hiervan.”

Vertrouwen

Met de vernieuwingen hoopt Facebook het vertrouwen van zijn gebruikers terug te winnen. Dat vertrouwen liep een flinke deuk op toen bekend werd dat het Britse bedrijf Cambridge Analytica onder valse voorwendselen gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers verzamelde via een applicatie op het platform. Het bedrijf gebruikte die gegevens om profielen te maken van gebruikers om gerichter te adverteren. Het bedrijf werkte onder meer voor de Brexit-campagne en voor Trump tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Tot 2014 was het eenvoudig om via spelletjes en apps op het sociale medium veel informatie te verzamelen. Als een gebruiker de applicatie toegang tot zijn of haar gegevens gaf, dan kreeg de applicatie ook inzicht in de gegevens van de vrienden van die gebruiker. Dat is sindsdien niet meer mogelijk.

Facebook-oprichter en bestuursvoorzitter Mark Zuckerberg kondigde vorige week al aan misbruik van het platform aan te pakken en het gebruikers makkelijker te maken om apps de toegang tot hun data te ontzeggen.

Gebruikers naar de rechter

Drie Amerikaanse gebruikers uit Californië hebben inmiddels een rechtszaak ingediend tegen Facebook, meldt AP woensdagmiddag. Op zondag erkende het bedrijf dat het ook inzage had in bel- en chatgedrag van gebruikers van de Facebook Messenger app op Android telefoons. Facebook zegt dat zulke gegevens alleen verzameld werden als toestemming werd verleend en dat het de inhoud van de berichten en gesprekken niet heeft verzameld. Gebruikers kunnen de data verwijderen door de privacyinstellingen te wijzigen, zegt het bedrijf in een verklaring.