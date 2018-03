Extra zetel D66 Maastricht door hertelling

Na een hertelling krijgt D66 in Maastricht een extra zetel. De restzetel ging eerder naar het CDA. De twee partijen hebben ieder nu vijf zetels in de gemeenteraad. Ook in Amersfoort en Bergen op Zoom verschoof de zetelverdeling na een hertelling.

In een paar gemeenten is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen nog niet definitief. In de gemeenten Zaanstad, Velsen, Veenendaal en Bernheze wordt nog herteld. In deze gemeenten waren de verschillen dermate klein dat de gemeenteraad tot een hertelling besloot. Daarmee willen ze eventuele twijfel over de verkiezingsuitslag wegnemen.

Zaanstad (121.469 stemgerechtigden)

In de gemeente Zaanstad vroeg de Partij voor de Dieren dinsdagochtend een hertelling aan. De partij kwam één stem te kort voor een extra zetel in de raad, meldt het Parool. De tweede zetel voor de Partij voor de Dieren gaat ten koste van de lokale partij Rosa. De raad was unaniem voor hertelling. Woensdagochtend is de hertelling begonnen.

Velsen (54.341 stemgerechtigden)

In de gemeente Velsen kwam de lokale PvdA drie stemmen te kort voor een derde zetel. Dinsdagavond is tijdens de gemeenteraad besloten om te hertellen op verzoek van de PvdA. Woensdagochtend zijn vrijwilligers aan de hertelling begonnen, meldt NH-Nieuws.

Veenendaal (49.746 stemgerechtigden)

In Veenendaal vroeg de SGP dinsdagavond om een hertelling: op één stem verloor de partij een zetel aan de PvdA, meldt het Reformatorisch Dagblad. Mocht de hertelling in het voordeel van de SGP uitvallen, dan verliest de PvdA haar zetel in de raad. De gemeente is woensdagochtend vroeg begonnen met tellen.

Bernheze (24.191 stemgerechtigden)

In Bernheze wordt ook herteld: “Dit, omdat de raad er zeker van wil zijn dat de zetelverdeling klopt en iedere twijfel daarover op voorhand wil wegnemen.” Volgens het Brabants Dagblad diende de SP het verzoek tot hertelling in. Rond 21.00 vanavond wordt de uitslag van de hertelling verwacht.

Zetelverschuivingen

Na een hertelling veranderde de zetelverdeling in diverse gemeenten. Het gaat vaak om de verdeling van de restzetel.

Amersfoort (154.611 stemgerechtigden)

In Amersfoort maakte het CDA vrijdagavond na de verkiezingen bezwaar tegen de uitslag. Het verdelen van de restzetel kwam volgens de partij aan op een paar stemmen, waarna tot hertelling werd besloten. Die viel dinsdagochtend in het voordeel van het CDA uit. De partij komt uit op zes zetels. D66 had voor de hertelling nog zeven zetels, maar gaat nu met zes verder.

Maastricht (101.190 stemgerechtigden)

In Maastricht vond hertelling plaats op verzoek van D66: de partij had vier zetels en kwam een paar stemmen te kort voor een restzetel. De restzetel ging aanvankelijk naar het CDA, die daarmee op zes zetels kwam te staan. Burgemeester Penn-te Strake zei tegen ANP: “Deze uitslag is zo bepalend voor de komende vier jaar dat het centraal stembureau Maastricht, om alle twijfel weg te nemen, besloten heeft tot hertelling.” De hertelling was woensdagochtend afgerond en had het gewenste effect voor D66, meldt ANP. De partij krijgt de restzetel van het CDA en is nu in zetels even groot.

Bergen op Zoom (53.499 stemgerechtigden)

Na een hertelling in Bergen op Zoom verschoof maandag een restzetel van verkiezingswinnaar GBWP naar het CDA. Twee kandidaten hadden op zichzelf gestemd, maar zagen dat niet terug in de verkiezingsuitslag. Ze trokken daarop aan de bel. Er was geen opzet in het spel, maar sprake van onzorgvuldig tellen, zegt een woordvoerder tegen ANP.

Op een stembureau werd een verschil van 27 stemmen genoteerd. Er werd wel een andere overtreding geconstateerd: in een stembureau werden twee stemmen toegevoegd om het aantal stempassen over een te doen komen met het aantal stemformulieren. De burgemeester gaat met de voorzitter van het stembureau in gesprek.

Medemblik (35.059 stemgerechtigden)

In Medemblik verdween op basis van één stem verschil de lokale partij BAMM uit de raad. “Ik wil honderd procent uitsluiten dat er op de bijna 19.000 stemmen niet per ongeluk een verkeerd aantal is aangekruist”, zegt burgemeester Frank Streng tegen ANP.

Na hertelling van alle stemmen krijgt BAMM alsnog een zetel. GroenLinks levert een zetel in en komt ook met een zetel in de gemeenteraad, schrijft het Noord-Hollands Dagblad.

Venray (34.831 stemgerechtigden)

In Venray leek het er eind vorige week nog op dat er geloot moest worden om een restzetel tussen het CDA en Venray Lokaal, schrijft ANP. Dat bleek na hertelling niet nodig, de restzetel gaat naar het CDA.