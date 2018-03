Ecuador sluit internetverbinding Assange af

WikiLeaks-oprichter Julian Assange moet zijn dagen voorlopig offline doorbrengen. De Ecuadoraanse regering liet woensdag weten dat ze de internetverbinding van Assange in de Ecuadoraanse ambassade in Londen heeft afgesloten.

De reden voor dat besluit zijn volgens persbureau AP Assange’ uitlatingen deze week op Twitter over de Catalaanse separatisenleider Carles Puigdemont. Assange liet duidelijk merken het niet eens te zijn met Puigdemonts arrestatie, afgelopen zondag.

Ecuador is bang dat Assange met zijn commentaar de goede band van het Zuid-Amerikaanse land met Europese staten “in gevaar brengt”. “Om elke schade te voorkomen” heeft de regering dinsdag Assange de toegang tot het internet ontzegd. Sindsdien heeft hij niets meer op Twitter geplaatst.

Spanish intelligence agents acting against #Puigdemont in other EU states: I filed criminal complaints against US intelligence operations against me in Germany, Denmark & Sweden. In Iceland a parliamentary inquiry was opened and the FBI expelled. https://t.co/xdEHqSwr69 — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 26 maart 2018

In 2016 sloot Ecuador Assange’ internetverbinding ook al een tijdje af. Op WikiLeaks waren toen gehackte mails verschenen van presidentskandidaat Hillary Clinton. Assange en WikiLeaks werden ervan beschuldigd dat ze de mails publiceerden om Clintons presidentiële ambities te dwarsbomen.

Assange woont sinds 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in de Britse hoofdstad. Hij zocht daar zijn toevlucht omdat het Verenigd Koninkrijk hem wilde arresteren en uitleveren aan Zweden, waar hij werd verdacht van verkrachting. Die aanklacht is inmiddels vervallen. Toch blijft het Britse arrestatiebevel van kracht: Assange heeft zijn borgtocht geschonden door de ambassade in te vluchten, een misdrijf waar in het VK een jaar celstraf op staat.

Uitlevering aan de VS

De grootste vrees van Assange is dat de Britten hem na een arrestatie uitleveren aan de Verenigde Staten. Die zien hem als staatsvijand omdat hij via WikiLeaks staatsgeheime informatie heeft gelekt. Vanwege zijn angst om opgepakt te worden heeft Assange de ambassade de afgelopen jaren niet één keer verlaten. In december werd hij Ecuadoraans staatsburger.

Assange richtte WikiLeaks in 2006 op. In 2010 werd hij een wereldwijde beroemdheid, toen hij via de site Amerikaanse overheidsdocumenten lekte die hij had gekregen van militair Chelsea Manning. Vanuit de ambassade bleef Assange aan het hoofd staan van WikiLeaks.