Duizenden in stille tocht na moord op bejaarde joodse vrouw

Vele duizenden mensen hebben woensdagavond in Parijs meegelopen in een stille tocht tegen antisemitisme na de moord op de 85-jarige Joodse vrouw Mireille Knoll. De stoet, van Place de la Nation naar de flat van Knoll in Oost-Parijs, werd aangevoerd door tientallen politieke kopstukken en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Knoll werd na eerdere bedreigingen vrijdag met messteken om het leven gebracht in haar appartement in het elfde arrondissement. Twee mannen, onder wie een buurman die ze goed zou kennen, zijn dinsdag in staat van beschuldiging gesteld van „moord met antisemitisch karakter”. Knoll was als kind in 1942 bij de ‘razzia van Vél d’Hiv’ ternauwernood aan deportatie ontsnapt.

Knoll „is vermoord omdat ze Joods is”, zei president Emmanuel Macron eerder op de dag bij een herdenking voor de bij een terroristische aanslag in het zuiden omgekomen gendarme. Knoll en de slachtoffers van de supermarktgijzeling in de Aude zijn allen slachtoffer van het zelfde „barbaarse obscurantisme” dat „de waarde die wij aan het leven geven verloochent”, zei de president. Na de herdenking van de gendarme op de Invalides was hij aanwezig bij de besloten uitvaart van Knoll.

Sectarisme

De „witte mars” begon onrustig toen de politici Marine Le Pen (Front National) en Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) op het moment dat ze wilden aansluiten uitgejouwd werden. Zij hebben de tocht beiden onder politiebeveiliging moeten verlaten.

De joodse belangengroep CRIF, die de mars organiseerde, had vooraf gezegd dat Le Pen en Mélenchon niet welkom zouden zijn. Het rechts-populistische Front National is mede opgericht door collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog en Mélenchon ligt niet goed in Joodse kring omdat hij de pro-Palestijnse BDS-boycotbeweging heeft gesteund.

Maar nadat een zoon van Knoll dat „sectarisme” veroordeeld had, kwamen beiden alsnog. Le Pen benadrukte daarbij dat haar partij „al jaren islamistisch antisemitisme aan de kaak stelt”. Een van de verdachten zou moslim zijn.

Veel mensen in de stoet droegen een button met een foto van Knoll. „In Frankrijk doodt men oma’s omdat ze Joods zijn”, stond op borden te lezen. Voor haar flat werd de Marseillaise gezongen.