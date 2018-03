De rekentoets. Willen jullie alsjeblieft niet te veel lachen?

Het is begin maart 2018. Aan mij de eervolle taak om de hele dag bij de rekentoets te surveilleren. De rekentoets wordt afgenomen in de mediatheek. “Beste leerlingen, er komt eerst een geluidstest. Willen jullie alsjeblieft niet te veel lachen? Als je een muziekje hoort, moet je op ‘ok’ klikken”, zegt de jaarleider van klas 5. De leerlingen doen het braaf. “Nu moet je een stem kiezen”, vervolgt hij. “Niet dat er geluid of een stem voorkomt in de rekentoets, maar je moet tóch eerst een stem kiezen.”

“Hallo, ik ben Lisanne”, klinkt het uit de computers. De leerlingen maken hun keuze en de rekentoets start . Eerst komen de opgaven zonder rekenmachine. Die zijn ongeveer op het niveau van groep 7 (bijvoorbeeld 2,7 – 3,58 = ). Na deze opgaven moeten de leerlingen zich ongeveer anderhalf uur door verhaaltjessommen heen worstelen, die allemaal met de rekenmachine mogen worden uitgerekend.

Na de integraalrekeningen hebben we er gisteren in de les nog tien minuten aan besteed. ,,Je moet vooral goed lezen en niet te veel nadenken”, zeg ik tegen de leerlingen. We nemen een paar voorbeeldopgaven door. ,,Waarom moeten we weer een Cito-toets doen mevrouw”, vraagt een leerling, ,,we zitten toch al in gymnasium 5?” Ik kan het antwoord niet geven. Het cijfer telt niet mee, maar komt wel op het diploma. Hoewel, dat is eigenlijk voor deze groep leerlingen nog onduidelijk. ,,Je mag de toets toch duizend keer herkansen?” roept een jongen vrolijk vanaf de achterste rij.

Tijdens het surveilleren loop ik rond. De tijd dat ik als spion stiekem ondeugdelijke vragen fotografeerde, is voorbij. Nu erger ik me slechts. Het niveau is matig. In veel opgaven zit een ‘instinkertje’, maar ach, wat maakt het allemaal nog uit. De leerlingen rekenen braaf met hun rekenmachine uit hoeveel appeltaarten Pietje hoogstens kan bakken en hoeveel kilometer de familie Janssen meer moet rijden. Na een uur beginnen er een paar leerlingen te giechelen. “Dit is een examen!” zeg ik streng.

Geen tijd voor

Aan het eind van de rekentoets moeten de leerlingen hun kladblaadjes bij mij inleveren. De opgaven zijn immers top secret. Ik leg uit dat het zes weken duurt het voordat deze digitale toets door het Cito is nagekeken. ,,Ik moet leren voor een schoolexamen elektromagnetisme. Ik heb hier helemaal geen tijd voor”, zegt een leerling.

Morgen ga ik weer bevlogen en geïnspireerd aan het werk. Ik ga vectormeetkunde geven en een toets afnemen die ik binnen een week nakijk. Ik laat me niet demotiveren door onzin en gewichtigdoenerij. De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren heeft gisteren de Tweede Kamer geadviseerd om per direct met de rekentoets te stoppen. Minister Arie Slob kan deze flauwekul, die niets bijdraagt aan goed rekenonderwijs, vandaag nog laten bijschrijven in de lijst van mislukte onderwijsvernieuwingen.