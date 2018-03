De PvdA-Zutphen wil geen rozen of groetjes

Elke week gingen de SP’ers van Zutphen in hun rode jassen de straat op. Ze voerden actie voor de buurt, het zwembad, de thuiszorg. Vier jaar lang: kiezers overtuigen. „Ze werkten hard”, zegt Annelies de Jonge, lijsttrekker van de PvdA in Zutphen. „Harder dan wij.”

En al draagt haar eigen partijleider Lodewijk Asscher in campagnes ook een rode jas en deelt hij rode rozen uit, in Zutphen doen de PvdA’ers het anders. Daar hebben ze die jassen weggedaan, rozen zijn taboe, je ziet geen PvdA’ers op straat. Ze zitten, zegt Annelies de Jonge, bij de biljartclub of de bijenvereniging om te horen wat er speelt. Zo bescheiden mogelijk. „Dat bombastische waar de PvdA altijd zo goed in is, daar wilden wij van af.”

De SP, in 2014 de grootste partij in de gemeenteraad van Zutphen, verloor op 21 maart een zetel: van 5 naar 4. En je kunt denken: dat past bij de uitslagen van SP-afdelingen in de rest van het land. GroenLinks werd met 5 zetels de grootste. Maar er was in Zutphen nóg een linkse winnaar: de PvdA. Die partij, landelijk de grote verliezer, ging van 3 naar 4 zetels.

Asscher was in de campagne niet in Zutphen geweest. SP-leider Lilian Marijnissen wel. In het huis van SP-lid Carla Piek (61), inpakker en caissière bij Aldi, had ze frisdrank gekregen en koekjes. Daarna was ze met de voorzitter van de SP-afdeling de buurt in gegaan.

En nu heeft Carla Piek spijt.

Het is precies één week na de verkiezingen, elf uur ’s ochtends. Ze is net uit de douche en zit op de bank in haar kleine huurhuis. Om haar heen kranten en tijdschriften, de televisie staat aan. Van andere SP’ers hoorde ze later dat in de buurt niemand Lilian Marijnissen had herkend. „Zo jammer”, zegt ze. „Ik had een paar vrouwen uit de buurt moeten bellen om te zeggen dat ze kwam. Maar ik wilde dat het een verrassing zou zijn.”

Ze bedacht later dat ze zelf bijna de hele tijd tegen de afdelingsvoorzitter had zitten praten en níet tegen Marijnissen. „Achteraf ook jammer.”

Dat GroenLinks in Zutphen won, komt volgens haar alléén door Jesse Klaver. „Lilian zit er nog te kort.” En de PvdA? „De mevrouw van de PvdA is het vaak met de SP eens.” Carla Piek hoopt dat ze samen in het college komen.

Op de uitslagenavond hoorde de SP-lijsttrekker in Zutphen niks van Marijnissen. Zo bijzonder was de uitslag ook niet. De PvdA-lijsttrekker kreeg van Asscher een WhatsApp-bericht. Hij vond de winst „fantastisch” en „waanzinnig”, zegt Annelies de Jonge. „En hij schreef: groetjes, Lodewijk.”

Daar had ze hard om gelachen. „Groetjes, dat vind ik zo.. hoe zeg ik dat? Dat gebruiken wij hier niet.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning) vervangt Tom-Jan Meeus.