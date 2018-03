‘De geest heeft geen kleur’

„De twee witte mensen van de krant willen met jullie over The Passion praten”, klinkt het vanaf het podium in de Ghanese Pinksterkerk Pentecost International Worship Center (PIWC). Hij wijst naar achterin de kerk, waar de verslaggever en fotograaf van NRC staan. „Maar je mag alléén antwoorden op vragen over The Passion en over niets anders.” De Pinkstergemeente kwam de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws, vanwege de gedachte in sommige Pinksterkerken dat homoseksualiteit te genezen is.

Zojuist is hier op deze zondagochtend getrouwd, gedoopt én „geworshipt”. Maar vooral veel gezongen. Er is zelfs nog tijd voor huishoudelijke mededelingen, met daarin een trailer van The Passion. „Haar zoon is op een missie en dat is best wel heftig” galmt zangeres Glennis Grace in het filmpje. Zij zal op Witte Donderdag Maria spelen.

De jaarlijkse christelijke tv-show The Passion, over de dood en opstanding van Jezus, speelt zich dit keer af in Amsterdam-Zuidoost. De EO en KRO-NCRV willen een tv-programma maken dat iets teweegbrengt in de omgeving waar het evenement plaatsvindt. Daarom vraagt de organisatie vooraf aan christelijke kerken en instellingen iets te organiseren, zoals het openstellen van hun kerk op de avond zelf. Zo betrekken de omroepen de plaatselijke gemeenschappen bij hun paasspektakel. In Zuidoost waren die kerken goed te vinden. Dankzij de meer dan 150 kerken kreeg de Amsterdamse flatwijk de bijnaam ‘Bijlmerbelt’.

Feestelijk geklede mannen

‘Ik zie jou’ is dit jaar het thema. Juist hier relevant, vindt Paul de Vos, projectleider van The Passion. „Wanneer je naar de Bijlmer vraagt, zul je op veel plaatsen in Nederland niet snel een positief verhaal krijgen. In Zuidoost zeggen mensen vaak dat ze zich niet gezien voelen. Geen gemakkelijk thema om het gesprek over op te zoeken, maar des te belangrijker dat we dat wel doen.”

De PIWC-kerk is één van de kerken die haar deuren opent op de avond van The Passion. Koorleden van het Ethnic Praise Choir, onder leiding van kerklid John Angoh, zingen op de afterparty in de ArenA. De Pinkstergemeente is wereldwijd het snelst groeiende deel van het hedendaags christendom. Persoonlijke geloofsbeleving en muziek staan centraal. In de Bijlmer is de Pinkstergemeente vooral populair onder migranten.

Het Worship Centre zit op een paar honderd meter afstand van metrostation Kraaiennest, onder een leegstaande parkeergarage. Enkel een groep feestelijk geklede mannen verraadt op zondag dat hier iets staat te gebeuren. Een nauwelijks opvallende deur aan de zijkant leidt naar de zaal waarin de kerkgangers zich verzamelen.

Continue druppelen mensen binnen, nooit zonder anderen de hand te schudden. De felgekleurde jurken piepen onder wollen winterjassen vandaan. Zo losjes als het in- en uitloopbeleid hier is, zo strak is de moraal tijdens de preek. „Zijn met iemand van hetzelfde geslacht is dodelijker dan dodelijk”, spreekt de predikant vanaf het podium.

De kerkgangers zijn enthousiast over de komst van het televisie-spektakel naar hun buurt. „Ik ga direct uit mijn werk snel eten bij de McDonald’s en dan vooraan staan, zodat ik op televisie kom”, neemt Beatrice Wiafe zich stellig voor.

Zwarte Judas, witte Jezus

Na het bekendmaken van de cast ontstond ophef over de keuze voor een witte Jezus en een zwarte Judas, uitgerekend in de diverse Bijlmer. Een theoloog schreef in een veel op Facebook gedeeld artikel over de „stereotype rolbevestiging”.

Die ophef was volgens Wiafe niet nodig. „Geloof is kleurloos. De geest heeft geen kleur.” Haar zus Vivian kijkt er vooral naar uit dat het prijzen van God nu eens tot buiten de muren van de kerk reikt. „Blijdschap is een deel van ons en ik denk dat het veel mensen tot het geloof gaat brengen.”

Dat de tv-show in ‘hun buurt’ neerstrijkt is geen overbodige luxe, vinden de kerkgangers. Bevlogen beargumenteert Rebecca Awuah: „Ik krijg vaak vragen, of ik wel eens alleen over straat loop, of dat het klopt dat er hier elke dag geschoten wordt”. Met al deze aandacht hoopt Awuah dat het stigma dat op haar woonwijk rust afneemt. „Minder vaak verbaasde blikken over mijn nette Nederlands, kleding en studie, ‘terwijl ik uit de Bijlmer kom’.” Haar vriendin Tracy Agyemang wil graag dat de diversiteit van de mensen die hier wonen ‘gezien’ wordt. „En”, lacht ze gelaten: „dat het hier gewoon leefbaar is”.

The Passion (EO, KRONCRV) Donderdag, NPO 1, 20.30-22.20 uur