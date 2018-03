Cricketspelers geschorst na sjoemelen met bal

De aanvoerders van de Australische cricketploeg Steve Smith en David Warner zijn twaalf maanden geschorst door de Australische cricketbond omdat ze vals hebben gespeeld. Ze hebben een rol gespeeld bij het manipuleren van een bal tijdens een wedstrijd, meldt Reuters. Ook zijn ze voor de rest van het seizoen door hun club geschorst. Slagman Cameron Bancroft mag de komende negen maanden niet meespelen met het nationale team.

Bancroft knoeide met de bal tijdens een interland tegen Zuid-Afrika. Hij bewerkte tijdens de wedstrijd de bal met een stukje plakband dat hij op het veld had gevonden. Ook gebruikte hij schuurpapier om een deel van de bal op te schuren waardoor de bal door de luchtweerstand anders zou draaien. Smith en Warner zouden het plan om de bal op te schuren hebben bedacht. Omdat het lijkt op een vooropgezet plan denkt de Australische cricketbond dat het vaker gebeurd kan zijn.

Het manipuleren van de bal had overigens weinig nut. Australië verloor de wedstrijd van Zuid-Afrika.

De sport staat erom bekend eerlijk en sportief te zijn, de zogenoemde gentlemen’s game. Voordat de spelers weer kans maken op een plek in de nationale selectie moeten ze honderd uur maatschappelijk werk doen. In Australië was veel verontwaardiging over het voorval. Zelfs de premier sprak zijn onvrede uit over de spelers.