Asbest aangetroffen in make-up van Claire’s

In twee make-upproducten van het merk Claire’s is asbest aangetroffen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben de producten uit de handel laten halen en starten een onderzoek.

Het gaat om een gezichtspoeder en een set contour poeder in acht kleuren. In de gezichtspoeder werd 2 tot 5 procent asbest gevonden, in de contour poeder 0,1 tot 2 procent. Volgens de inspectie zijn dit lage concentraties maar zijn “gezondheidsrisico’s niet uit te sluiten”. De inspectie vraagt het bedrijf producten met dezelfde grondstoffen ook uit de handel te nemen totdat nader onderzoek heeft uitgewezen of deze producten ook asbest bevatten.

Verenigde Staten

De inspectie startte het onderzoek nadat in de Verenigde Staten asbest in de make-up was aangetroffen. Het is in Nederland verboden om producten met asbest te verkopen vanwege de gezondheidsrisico’s.

In februari testte de inspectie al 28 producten van het make-up merk op asbest. Toen werd er geen asbest aangetroffen. Claire’s is een accessoirewinkel voor jongeren met onder meer sieraden en make-up.