Wethouder Amstelveen weg om ‘laakbaar chatcontact’ met minderjarige

Wethouder Jeroen Brandes van Amstelveen, tevens fractievoorzitter van de lokale PvdA, heeft zijn functies neergelegd wegens ,,laakbaar chatcontact met een zestienjarig meisje”. Dat schrijft de gemeente dinsdag in een korte mededeling over de zaak.

Het meisje in kwestie, afkomstig uit Amstelveen en inmiddels meerderjarig, is vorige week met de belastende chatconversaties naar burgemeester Bas Eenhoorn (VVD) gestapt om haar beklag te doen, schrijft het Parool, dat beschikt over de vertrouwelijke brief waarmee de burgemeester de gemeenteraad heeft ingelicht.

In seksueel getinte chats zou Brandes diverse toenaderingspogingen hebben gedaan tot intieme contacten met het meisje. In het gemeentelijk bericht staat dat het gedrag van de wethouder ,,in geen enkel opzicht acceptabel (is) voor iemand die werkzaam is in het openbaar bestuur”.

Aangifte

Verklaring gemeente Amstelveen:

“De gemeente Amstelveen heeft de berichtgeving over oud-wethouder Jeroen Brandes uit de media vernomen. Om beschadiging van personen te voorkomen willen we op dit moment terughoudend reageren. Wel kunnen we bevestigen dat de gemeente op de hoogte is gebracht van laakbaar chatcontact met een zestienjarig meisje. Dit is in geen enkel opzicht acceptabel voor iemand die werkzaam is in het openbaar bestuur. Er is inmiddels aangifte gedaan door het slachtoffer. De burgemeester heeft de raad hierover vertrouwelijk geïnformeerd.”

De vrouw heeft ook aangifte hebben gedaan, volgens een woordvoerder van de gemeente Amstelveen. De Amsterdamse politie, waar Amstelveen onder ressorteert, wil dat niet bevestigen. ,,Een aangifte wordt in vertrouwen gedaan”, aldus een woordvoerder. ,,Wij doen daar dan geen mededelingen over.”

Brandes (49) was in Amstelveen wethouder voor Jeugd, Jeugdzorg, Welzijn, Verkeer en vervoer. Hij was ook lijsttrekker van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week, waarbij de partij 3 zetels behaalde. Twee dagen na de verkiezingen legde hij zijn taak als wethouder neer om ‘zwaarwegende persoonlijke redenen’, zoals in een eerder verklaring van de gemeente stond.

Brandes was aan het begin van de middag niet bereikbaar voor commentaar.