Verdachte pakketten bij overheidsinstellingen VS

Bij meerdere Amerikaanse overheidsinstellingen in de omgeving van Washington D.C. zijn verdachte pakketjes aangetroffen, meldt NBC News. In totaal kwamen op zes locaties verdachte pakketten binnen via de post.

Bij een van de locaties, de militaire basis Fort McNair, bleek dat het pakket explosieven en een ontsteker bevatte. Het gebouw werd direct ontruimd, er zijn geen gewonden gevallen. Ook op locaties waar de post wordt verwerkt voor de CIA en het Witte Huis en bij drie andere legerbases zijn vergelijkbare pakketten aangetroffen. Bij sommige pakketten zaten brieven.

Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse leger onderzoekt de FBI de verdachte pakketten. Die liet in een verklaring weten dat ze maandag meerdere meldingen kreeg van verdachte pakketjes bij overheidsinstellingen. De inhoud van de pakketten werd ontdekt toen ze door een scanner werden gehaald.

Volgens de FBI hebben de pakketjes geen verband met de reeks bompakketten in Austin. Daar ontploften de afgelopen weken bommen die ook via de post waren verstuurd. De vermoedelijke dader blies zichzelf op tijdens een politieachtervolging.