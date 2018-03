Tegenmaatregelen uit Moskou: eerst de sancties ‘spiegelen’

Hoe zal Rusland reageren op de uitzetting van zo’n 130 Russische diplomaten door westerse landen en de NAVO? Dat Moskou zal overgaan tot het uitzetten van westerse diplomaten staat vast. Zo zullen alle partijen de consequenties van de jongste sanctieoorlog ondervinden. Hoewel het wegsturen van diplomaten vaak wordt beschouwd als symbolische maatregel, leidt het tot reële problemen bij de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden op vertegenwoordigingen. Zeker als getroffen werknemers werkzaam zijn binnen de inlichtingendiensten.

De gecoördineerde westerse actie roept grote irritatie op in Moskou, bleek uit de reactie van de Russische minister Lavrov (Buitenlandse Zaken). Hij bestempelde de solidariteitsactie dinsdag als een door Washington georkestreerde „kolossale chantage” en stelde dat Europa nog „weinig onafhankelijke landen” telt, en dat Rusland dergelijk „hinderlijk gedrag” niet zal tolereren.

Hard terugslaan

Ondertussen sluiten Russische politiek analisten harde vergeldingsactie van wat het Kremlin ziet als westerse samenzwering niet uit. Dat gebeurde al na de Britse uitzetting, anderhalve week geleden, van 23 diplomaten: Moskou spiegelde de maatregel, maar deed er met de sluiting van het Britse consulaat in Sint-Petersburg en de Russische afdeling van The British Council nog een schepje bovenop – een vervelende bijkomstigheid voor de Britten. Dinsdag kondigde premier May nieuwe sancties aan.

„Poetin vergeeft beledigingen niet snel en staat bekend om zijn aanvallende stijl”, aldus politicoloog Dmitri Oresjkin dinsdag in de Russische krant Moskovski Komsomolets. Volgens Oresjkin zal Poetin ook nu hard terug willen slaan. Over hoe die tegenreactie eruit kan zien, wilde hij niet speculeren. Politicoloog Aleksandr Baoenov van denktank Carnegie Centre stelde dinsdag in dezelfde krant dat in geval van verdere escalatie rekening gehouden moet worden met een „onverwachte en ongebruikelijke” tegenreactie van Moskou.

Vooralsnog heeft Poetin met de nasleep van de brand in het winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo – waarbij afgelopen zondag tientallen doden vielen en die leidde tot grote protesten over veiligheid – iets anders aan zijn hoofd.

Een drukmiddel dat Moskou al langer toepast, is het inhouden van de verplichte contributie aan internationale instanties. Zo weigerde Moskou al tientallen miljoenen euro’s te betalen aan de Raad van Europa, uit protest over het intrekken van het stemrecht na de Krim-annexatie. De uitblijvende betalingen leiden tot financiële problemen binnen het internationale mensenrechtenorgaan.