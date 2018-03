SP-Kamerlid Nine Kooiman stapt op

Nine Kooiman stopt als Tweede Kamerlid voor de SP. Kooiman kan “moeilijk de balans vinden tussen het moederschap en het Kamerlidmaatschap”, liet ze dinsdag weten op de site van haar partij. Haar zetel wordt ingenomen door Henk van Gerven.

Kooiman (37) was bijna acht jaar Kamerlid. Voordat ze in juni 2010 werd verkozen, was ze medewerker van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Ook zat ze een paar maanden in de gemeenteraad van Nieuwegein. Als Kamerlid was ze onder meer verantwoordelijk voor de portefeuille Jeugd.

Een afscheidsvideo van de SP voor Kooiman:

Na bijna acht jaar neemt @NineKooiman afscheid van de Tweede Kamer. Nine bedankt! We gaan je missen! https://t.co/waFOXkyYfB pic.twitter.com/NlGS5a24Hs — SP (@SPnl) 27 maart 2018

Vorig jaar werd Kooiman moeder. “Continu sta ik voor de afweging: wil ik vandaag thuis zijn en mijn kind op bed leggen of ga ik weer volop aan het werk?”, zegt ze tegen het AD. “Ik wil een echte volksvertegenwoordiger zijn, maar dat gaat nu niet meer.” SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen zegt het “heel jammer” te vinden dat Kooiman vertrekt.

Kooimans opvolger Van Gerven was tussen 2006 en 2017 al lid van de Tweede Kamer. Vorig jaar was hij opnieuw verkiesbaar. Maar omdat hij op plek zeventien van de kieslijst stond en de SP veertien zetels won, verdween Van Gerven uit het parlement. In zijn tijd als Kamerlid hield Van Gerven zich onder meer bezig met ziekenhuiszorg.