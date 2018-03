RD verspreidt pamflet tegen zoenende mannen Suitsupply

Het Reformatorisch Dagblad (RD) heeft maandag bij de krant een pamflet verspreid van een actiegroep die handtekeningen verzamelt tegen de reclame-uiting van zoenende mannen door kledingbedrijf Suitsupply. Het gaat om een flyer van de conservatief katholieke stichting Civitas Christiana met de campagne ‘Gezin in gevaar’.

Bij het pamflet is een antwoordkaart toegevoegd waarin de ruim 40.000 abonnees van het RD worden opgeroepen om hun handtekening te zetten tegen de “zedeloze taferelen die overal op straat zijn te zien, ook door kleine kinderen”.

Al eerder werden tientallen posters in bushokjes vernield van de zoenende mannen. Het pakkenmerk lanceerde in februari een wereldwijde reclamecampagne waarin de liefde tussen mannen werd belicht.

Kritiek via social media

Op social media werd verontwaardigd gereageerd op het verspreiden van de flyer door het RD. Ook minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) leverde kritiek via Twitter. Zij schreef dat “regenbooggezinnen ook gezinnen” zijn.

‘Groot deel van lezers heeft dezelfde opvatting’

In een reactie op de ophef schrijft het RD dat er zorgvuldig is gekeken is naar de advertentie van Civitas Christiana. Volgens Cees Hovius, manager commerciële zaken, was dit niet een flyer die “op grond van de criteria die wij hanteren” geweigerd zou moeten worden.

“Als we een flyer bij de krant voegen met reclame voor bijvoorbeeld meubels dan zijn wij ook niet verantwoordelijk voor die producten. Ook moet men dan niet bij ons zijn om verdere informatie over die producten te krijgen.”

Hovius zegt de ophef te betreuren, omdat het niet de bedoeling was van de krant om mensen te kwetsen. Niettemin geeft Steef de Bruijne, hoofdredacteur van het RD, aan dat de boodschap van het pamflet wel overeenkomt met een groot deel van de lezers van het RD. Zo zei hij tegen Nu.nl.