ProRail krijgt voorlopige boete van bijna 1,3 miljoen

Omdat treinreizigers in 2017 te vaak last hadden van storingen aan het spoornetwerk, heeft ProRail een voorwaardelijke boete van 1,275 miljoen euro gekregen. Alleen als de prestaties dit jaar verbeteren komt de boete te vervallen, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66, Infrastructuur) dinsdag aan de Tweede Kamer. NS haalde wel alle doelstellingen en hoeft niets te betalen.

De problemen bij ProRail zaten vorig jaar in mankementen als sein- en wisselstoringen. De spoorbeheerder kreeg 627 keer te maken met dit soort technisch malheur, waar reizigers doorgaans veel last van hebben. Dat was meer dan de norm van 610 “impactvolle verstoringen”. Volgens Van Veldhoven heeft ProRail geen geldig excuus voor het overschrijden van de norm.

ProRail hoeft de boete nog niet direct te voldoen. Het spoorbedrijf heeft “de juiste richting” al te pakken bij het terugdringen van de problemen, schrijft de staatssecretaris. Daarom krijgt ProRail nu nog een jaar de kans om voor verbetering te zorgen.

Vorig jaar ook een boete

Vorig jaar legde Van Veldhovens voorganger Sharon Dijksma (PvdA) ProRail al een boete op van 1,05 miljoen euro. Ze hield het bedrijf mede verantwoordelijk voor de te lage stiptheid van het treinvervoer. Ook NS kreeg een boete. De vervoerder moest 1,25 miljoen euro betalen. De kritiek van Dijksma ging erover dat NS-treinen te vaak te laat kwamen en dat er in de spits te weinig zitplaatsen waren.

In 2017 had NS zijn zaakjes beter op orde, schrijft Van Veldhoven. De treinen kwamen vaker op tijd en passagiers konden vaker zitten. Ook gaf 80 procent van de NS-reizigers een zeven of hoger aan hun reiservaring bij het vervoersbedrijf. “NS voldoet op alle prestatie-indicatoren aan de gemaakte afspraken”, concludeert Van Veldhoven.

Op de hsl was het treinvervoer vorig jaar een stuk beter geregeld. De Intercity Direct, die tussen Amsterdam en Breda over de snelle spoorverbinding rijdt, viel minder vaak uit en reed vaker op tijd. Reizigers konden ook vaker zitten dan voorheen, schrijft Van Veldhoven.

Het positieve oordeel over de hsl is een meevaller voor NS. De boete die het vorig jaar kreeg, was ook voor tegenvallende prestatie van de Intercity Direct. Het was al de tweede waarschuwing die de NS kreeg over de hsl. Bij een derde berisping kan NS gedwongen worden de exploitatie van de hsl te delen met andere vervoerders - al zijn daar nog geen geschikte kandidaten voor gevonden. “Er is geen sprake van een derde strike op rij”, aldus Van Veldhoven. “Daarmee is een flinke stap gezet.”