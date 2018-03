OM eist straffen tot zes jaar voor Urkse drugssmokkel

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdagochtend celstraffen tot zes jaar geëist tegen vijf verdachten van drugssmokkel in Urk. De verdachten gebruikten een viskotter om cocaïne Nederland in te voeren. In juni 2017 werden ze op heterdaad betrapt door de politie.

De hoogste eis was voor de 37-jarige Montenegrijn Dalibor D. Hij moest met speciale communicatieapparatuur contact maken met een containerschip. Dat schip liet tassen met drugs te water, die vervolgens met speciale bakens terug te vinden waren op zee.

De eigenaar van de boot, de 31-jarige Johannes N., moet volgens het OM drie jaar de cel in. De eis tegen hem pakt lager uit doordat hij onder druk gezet is en de smokkel bekend heeft. Hoe hij onder druk gezet is wil N. niet zeggen, maar het OM acht het wel aannemelijk, zo laat een woordvoerder weten. Ook moet hij zijn viskotter inleveren. Komt de rechtbank over deze inbeslagname tot een andere beslissing, dan moet N. wat het OM betreft een jaar langer de cel in.

‘Dubbele Senior’

Met de kotter Z181, ‘Dubbele Senior’, werden op de Noordzee weekreizen gemaakt. De bemanning viste van maandag tot vrijdag op Noorse kreeft en schol. Maar het schip was volgens het OM ook onderdeel van een crimineel netwerk dat connecties had met de Amsterdamse mocromaffia.

De zaak kwam aan het rollen toen de politie in 2015 miljoenen versleutelde berichten in beslagnam bij het bedrijf Ennetcom, dat speciale PGP-telefoons aanbiedt. De telefoons waren populair in de onderwereld omdat ze niet af te luisteren waren. De recherche kraakte de berichten, enkele daarvan leidden terug naar Urk.