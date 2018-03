NAVO zet zeven Russische diplomaten uit

In navolging van de Verenigde Staten, Canada en veertien EU-landen zet ook de NAVO Russische diplomaten uit in reactie op de gifgasaanval tegen de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter. Het gaat in totaal om zeven diplomaten, zo maakte secretaris-generaal Jens Stoltenberg dinsdag bekend tijdens een persconferentie in Brussel.

Daarnaast wordt het verzoek van drie Russische diplomaten om op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te werken niet ingewilligd. Daarmee wordt de Russische missie bij de NAVO teruggeschroefd van dertig naar twintig personen.

NAVO blijft wel in dialoog met Rusland

Volgens Stoltenberg is “deze directe boodschap nodig” omdat Rusland in gebreke blijft bij het onderzoek naar de vergiftiging van Skripal, begin maart in de Britse stad Salisbury. Door de uitwijzing wordt het Russische inlichtingenwerk in NAVO-landen bemoeilijkt, aldus Stoltenberg.

De secretaris-generaal zei dat de NAVO wel in dialoog blijft met Rusland. Het militaire bondgenootschap werkt sinds de jaren negentig samen het Rusland op het gebied van terrorismebestrijding. Vooral in Afghanistan is er sprake van nauw militair overleg.

Op dinsdag voegde ook Moldavië zich bij de diplomatieke actie tegen Rusland. Het Oost-Europese land dwingt drie Russische diplomaten om binnen zeven dagen het land te verlaten. Bulgarije, de huidig voorzitter van de Europese Unie, heeft zijn ambassadeur teruggeroepen uit Rusland. De Bulgaarse premier Boiko Borisov liet vrijdag weten dat er een “grote kans” was dat Rusland achter de gifgasaanval zat, maar hij wilde meer bewijs zien en was bezorgd dat de uitzetting van diplomaten de relaties met Rusland verder zou beschadigen.

Gecoördineerde diplomatieke actie

Maandag besloten de VS, Canada en het merendeel van de EU-landen meer dan honderd Russische diplomaten het land uit te zetten. Met het gedwongen vertrek van zestig Russische inlichtingenofficieren uit de VS was dit de grootste uitzetting ooit. Tevens sloot het Witte Huis het Russische consulaat in de Amerikaanse stad Seattle, dat zich vooral zou bezighouden met bedrijfsspionage. Nederland zette twee Russische inlichtingenofficieren uit. Zij krijgen twee weken de tijd om ons land te verlaten.

Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie steunen Britse premier May: EU-landen solidair met Britten na gifgasaanval

Er is geen direct bewijs dat Rusland achter de liquidatiepoging zit van de voormalig dubbelspion Skripal. Wel is het volgens de Britse regering duidelijk dat zenuwgas onder de codenaam ‘novitsjok’ is gebruikt. Dit geheime wapen werd in de jaren zeventig en tachtig ontwikkeld in de Sovjet-Unie. Moskou ontkent echter dat er een ‘novitsjok’-programma is geweest.