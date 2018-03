Milieurapport over Schiphol opnieuw uitgesteld

Opnieuw is een rapport over de milieu-effecten van luchthaven Schiphol uitgesteld. Dat meldt minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen (VVD) dinsdag in een Kamerbrief. Hierdoor verschijnt de zogeheten Milieu Effect Rapportage (MER) pas vlak voor het zomerreces, waardoor pas na de zomer gediscussieerd kan worden over de groei van Schiphol.

Het verschijnen van het rapport liep al eerder vertraging op. Ook bleken cijfers niet te kloppen en verkeerde rekenmodellen te zijn gebruikt. Dat terwijl de minister aanvankelijk de cijfers en nieuwe berekeningen dit voorjaar af wilde hebben, zodat kon worden gesproken over uitbreiding van Schiphol. De publicatie van de MER is nu met drie maanden uitgesteld.

Lelystad Airport

Als reden voor het jongste uitstel wijst Van Nieuwenhuizen naar de berekeningen rondom Lelystad Airport, dat in 2020 moet openen. Voor de becijferingen rondom Schiphol worden namelijk externe adviesbureaus ingeschakeld, zo meldt de minister:

“Enkele van deze externe bureaus zijn de afgelopen maanden nauw betrokken geweest bij het actualiseren van het MER voor Lelystad Airport. Hierdoor konden zij geen werkzaamheden verrichten voor het MER Schiphol.”

In het rapport over de milieu-effecten van Lelystad Airport bleken ook berekeningsfouten te zitten, die na het verschijnen hersteld moesten worden

Zodra de MER Schiphol af is, gaat het document naar de Omgevingsraad Schiphol, waarin omwonenden en vertegenwoordigers van de overheid en van de luchtvaartsector zetelen. Dan kan bepaald worden of en hoeveel Schiphol kan groeien terwijl de luchthaven wel binnen de wettelijke normen voor geluidsoverlast blijft.