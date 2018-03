Linda Brown (75), ooit middelpunt van desegregatie VS, overleden

Linda Brown, de vrouw die in de jaren vijftig als scholiere in het middelpunt stond van een belangrijke rechtszaak rond het afschaffen van de segregatie in het Amerikaanse onderwijs, is zondag op 75-jarige leeftijd overleden.

In 1951 schreef Linda’s vader Oliver Brown haar in op een witte school. Dit deed hij samen met twaalf andere families. De school in het stadje Topeka weigerde de zwarte kinderen aan te nemen. Daarop spanden de families, onder leiding van Oliver Brown, een rechtszaak aan tegen de school. De lokale rechtbank in Kansas gaf de school gelijk, waarna rechtszaak Brown vs Board of Education of Topeka werd voortgezet voor het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Daar werden de families in het gelijk gesteld door de rechters. Unaniem besloten ze dat het weigeren van zwarte kinderen door witte scholen in strijd was met de Amerikaanse grondwet. Hiermee werd een eerdere uitspraak, waarin stond dat segregatie wel grondwettelijk was, vernietigd. Linda Brown bleef haar hele leven lezingen geven over de rechtszaak, maar stond liever niet in de belangstelling.

De uitspraak leidde nog niet gelijk tot desegregatie van scholen in de VS. Het toelaten van zwarte kinderen op scholen werd pas verplicht in 1964, nadat de Civil Rights Act van kracht werd.

Volgens de officiële bronnen was Brown 75 jaar toen ze overleed, hoewel ze volgens andere bronnen in 1942 werd geboren.