Is Kim Jong-un wel of niet in China?

Het lijkt erop dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op bezoek is geweest in Beijing. Of misschien was het zus Kim Yo-jong, die eerder als topdiplomate namens het land de Olympische Spelen bezocht.

Ooggetuigen vertelden buitenlandse persbureaus dat de brug die de grens tussen Noord-Korea en China markeert, zwaar bewaakt werd, net als het treinstation in Beijing. Ook afgezette straten en afgeplakte beveiligingscamera’s duidden op hoog bezoek. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt echter van niets te weten.

De geruchten werden gevoed door de groene trein waarmee de Noord-Koreaanse delegatie arriveerde. De trein, die dinsdagmiddag weer is vertrokken, lijkt sterk op die waarmee Kims vader Kim Jong-il, die aan vliegangst leed, reisde. De treinreis alleen al van de grens naar Beijing duurt zo’n 14 uur. In 2011 was hij voor het laatst in China, voor een uitgebreid, 7-daags bezoek. Pyongyang berichtte daar destijds pas na afloop over.

Beijing is Pyongyangs belangrijkste bondgenoot en handelspartner. China zou Noord-Korea hebben geholpen bij het ontduiken van de meest recente VN-sancties die onder meer bestonden uit het verlagen van olieleveranties. Verwacht wordt dat Beijing de Noord-Koreaanse delegatie helpt bij het voorbereiden van een mogelijke ontmoeting tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump.