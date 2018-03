Hof: politie aansprakelijk voor letselschade schietpartij Alphen

De politie is aansprakelijk voor de letselschade en overlijdensschade na de schietpartij in Alphen aan den Rijn in 2011. Door fouten werd een wapenvergunning verstrekt aan de dader, terwijl dat niet had gemoeten. Het gerechtshof van Den Haag heeft dinsdagochtend geoordeeld dat de politie aansprakelijk kan worden gehouden voor het misbruik van dat wapen. Nabestaanden en slachtoffers kunnen door de uitspraak aanspraak maken op een schadevergoeding.

Tristan van der V. schoot op 9 april 2011 vijf mensen dood in winkelcentrum De Ridderhof. Zeventien mensen raakten gewond, Van der V. pleegde zelfmoord.

De rechter bepaalde in 2015 dat de politie niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor de schietpartij zelf, maar wel fouten had gemaakt door in 2008 een wapenvergunning te verstrekken aan Van der V. Het was bekend dat de dader van de schietpartij leed aan zware psychische klachten. De rechtbank besloot destijds dat de politie echter niet aansprakelijk was voor de schade van slachtoffers en nabestaanden.

Hoger beroep

Tientallen gedupeerden, slachtoffers en nabestaanden hadden een zaak aangespannen tegen de politie. In het hoger beroep heeft het Hof de nabestaanden en mensen die letsel opliepen tijdens de schietpartij in het gelijk gesteld. Volgens het Hof moet de wapenvergunning worden geweigerd bij vrees voor misbruik, juist om burgers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van het misbruik. De schadevergoedingsplicht wordt door het gerechtshof beperkt tot letselschade en overlijdensschade.

Eerder besloot de rechtbank dat de ouders van Van der V. niet aansprakelijk waren voor de gevolgen van de schietpartij. Ook de verzekeraars van de ouders waren niet aansprakelijk.