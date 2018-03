Hertelling Amersfoort levert CDA extra zetel op

De restzetel gaat in Amersfoort niet naar D66, maar naar het CDA. Dat blijkt uit een hertelling van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, meldt RTV Utrecht. In Rijswijk kreeg na hertelling D66 er een zetel bij. Dat ging ten koste van de lokale partij Wij.Rijswijk, schrijft Omroep West.

Na telling van de stemmen kwam het CDA in Amersfoort slechts één stem tekort voor een restzetel waarna de partij vroeg om opnieuw de stemmen te tellen. In de hertelling kreeg het CDA 9.176 stemmen. Dat zijn er twaalf meer dan bij de eerste telling. Volgens de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius zijn er geen ernstige fouten gemaakt.

“Het blijft mensenwerk, het is niet anders. Ik ben blij dat we de hertelling hebben gedaan, we leren hier ook weer van. Iedereen zegt, dit is zeer secuur gedaan, ik kijk met veel plezier terug op het hele proces.”