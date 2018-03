Gezondheidsraad: verstrek hiv preventiemiddel PrEP

Mensen die een groot risico lopen op hiv-besmetting zouden preventief het preventiemiddel PrEP moeten krijgen. Dat schrijft de Gezondheidsraad dinsdag in een advies aan de minister van Medische Zorg en Sport Bruno Bruins (VVD).

Hoewel het aantal nieuwe hiv-besmettingen de afgelopen jaren flink is gedaald, komen er volgens de Gezondheidsraad jaarlijks ongeveer achtduizend hiv-besmettingen bij, ondanks voorlichting over condoomgebruik, testen en vroeg opsporen. De doelgroep voor het preventiemiddel zijn mannen die onveilige seks hebben met verschillende mannen.

Alleen tegen hiv

PrEP is sinds 2016 verkrijgbaar in Nederland, maar wordt nog niet vergoed door zorgverzekeraars omdat het in Nederland alleen geregistreerd is om hiv-infecties te behandelen, niet om te voorkomen. De pil beschermt alleen tegen hiv, niet tegen soa’s. Critici vinden dat het seks zonder condoom aanspoort.

De prijs van PrEP is de afgelopen tijd flink gedaald, waardoor verstrekking van het medicijn kosteneffectief is volgens de Gezondheidsraad. In de afgelopen drie jaar daalde de prijs van 536 euro per maand naar 48 euro per maand. Daarom adviseert de Gezondheidsraad goede medische begeleiding te organiseren. De lage prijzen zouden ertoe kunnen leiden dat mensen het middel gaan gebruiken zonder voldoende begeleiding.

Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre het medicijn helpt bij het terugdringen van het aantal hiv-besmettingen in Nederland. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om de effecten de komende jaren goed te meten.