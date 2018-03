FC Twente is een club in paniek

Roemloos bungelt de FC Twente-sjaal onder aan het rechterrijtje in de perszaal. Het creatieve brein achter de eredivisie-ranglijst, gevormd door supporterssjalen, zal niet hebben gedacht aan een laatste plaats voor FC Twente. Pijnlijk schetst het rood-witte stuk stof de toestand waarin de club verkeert. „Dit is een club in paniek”, zegt commercieel directeur Jan van Halst deze dinsdagochtend in een gesprek met een groep journalisten.

Een dag eerder maakte FC Twente het vertrek van trainer én technisch manager Gertjan Verbeek bekend. Eind oktober werd hij aangesteld als opvolger van de ontslagen coach René Hake, die driekwart jaar eerder nog zijn handtekening had gezet onder een contract voor drie jaar. Verbeek moest de Overijsselse club uit het slop en tegelijkertijd uit de degradatiezone trekken. Het tegenovergestelde gebeurde, want FC Twente bezet inmiddels de achttiende en laatste plaats in de eredivisie.

Spijt hebben ze niet

Spijt van de keuze voor de oud-trainer van onder meer AZ en Feyenoord hebben ze niet bij FC Twente. „Hij paste in het profiel, iedereen binnen de club was positief. Hij leek echt de beste optie”, zegt Jan van Halst. De FC Twente-directie wist wie ze binnenhaalde, een trainer die bij zijn laatste drie clubs (AZ, 1.FC Nürnberg en VfL Bochum) werd weggestuurd.

Maar het zo gehoopte schokeffect in Twente bleef uit. Ook de 55-jarige Verbeek kreeg de uitgedunde selectie niet aan de praat. Onder zijn leiding won FC T wente maar één wedstrijd in de eredivisie. Zeven keer hield zijn team een punt over aan een duel, tien keer werd er verloren.

Toch leek er voorafgaand aan afgelopen weekend nog genoeg draagvlak binnen de club om met de huidige bezetting verder te gaan. De directie liet bij monde van algemeen directeur Erik Velderman weten „vierkant” achter trainer Verbeek te staan. Dan treedt een oude wet in het voetbal op: spreekt een directie zich zo uit vóór de trainer, dan laat een ontslag in de meeste gevallen niet lang meer op zich wachten.

De ranglijst in de eredivisie wordt in de perszaal van FC Twente weergegeven met clubsjaals.

Foto Vincent Jannink/ANP



Logisch gevolg

Volgens René Takens, voorzitter van de raad van commissarissen (rvc), was het ontslag van Verbeek uiteindelijk „het enige logische gevolg”. De rvc zou het afgelopen weekeinde „een stroom van zorgen” hebben binnengekregen, van mensen binnen de FC Twente-organisatie. Zorgen over Verbeek en de toestand van de club.

In de afgelopen maanden had de raad die signalen vanuit de directie niet vernomen. „Maar afgelopen weekeinde bleef de informatie aanhouden en is de situatie veranderd”, zegt Takens. Niet alleen spelers zouden hun zorgen hebben geuit, binnen de hele organisatie was er onrust over de positie van Verbeek ontstaan. De chemie tussen de FC Twente-spelers, de begeleidingsstaf en trainer bleek weg.

Verbeek liet maandag in een eerste reactie aan de NOS weten dat er een voor hem „onwerkbare situatie” was ontstaan bij FC Twente. Een kleine groep spelers zou volgens Verbeek inderdaad naar de rvc zijn gestapt. Het zou naar zijn zeggen gaan om „niet de kwalitatief beste, maar wel spelers die hoog in de hiërarchie staan. Dezelfde spelers die René Hake hebben laten vallen in oktober”.

Dubbelrol

Verbeek had naast zijn werk als hoofdtrainer ook de rol van technisch manager toegewezen gekregen. Commercieel directeur Jan van Halst zegt ook van die keuze geen spijt te hebben. „In het verleden hebben andere trainers die rol op die manier prima ingevuld.”

De verwachting was dat met Verbeek een omslag zou worden gemaakt. „En op een aantal punten heeft hij ook goed de vinger op de zere plek weten te leggen”, aldus Van Halst. Verbeek werd onder meer de technische man binnen FC Twente om de dubbelrol van Van Halst, die zowel technisch als commercieel directeur was, te verlichten.

Die trend wordt doorgezet, want Van Halst blijft alleen nog aan als commercieel directeur. Het technische gedeelte van zijn werk moet hij laten vallen. „Soms moet je jezelf wegcijferen. Voor deze club is stabiliteit nu het allerbelangrijkste. Ik snap dat ik die functie moet neerleggen”, zegt Van Halst.

Rvc-voorman Takens is blij dat de voormalig voetbalanalist bij FC Twente werkzaam blijft. „Jan is heel belangrijk voor de club. Wat er ook over hem geschreven en gezegd is, de buitenwacht ziet niet hoeveel hij doet voor ons.” Hoe lang Van Halst in deze rol actief blijft, wil hij niet zeggen. „Bij FC Twente is iedere dag anders, dus een uitspraak doen over de toekomst heeft geen zin.”

Ontslag

In een seizoen heeft FC Twente twee trainers ontslagen. In het seizoen 2005/ 2006 deed NAC dat ook. In de winterstop werd eerst trainer Ton Lokhoff ontslagen, waarna NAC onder Lokhoffs opvolger Cees Lok in de play-offs belandde om degradatie naar de eerste divisie. Na één play-offduel werd Lok opgevolgd door John Karelse.

Die ontslagen vallen nog altijd in het niet bij het Italiaanse Palermo dat in het seizoen 2015/2016 zeven keer een trainer ontsloeg.

Opvolger

Een opvolger voor Verbeek heeft FC Twente al in huis. Assistent-trainer Marino Pusic wordt doorgeschoven naar de functie van hoofdcoach. Net als eerder dit seizoen, na het ontslag van René Hake, toen Pusic drie wedstrijden de leiding had. Volgens Takens en Velderman bestaat er voor FC Twente en dus ook voor Pusic, die dinsdag voor het eerst de training leidde, maar één doel op dit moment: „De club moet voor de eredivisie behouden blijven.”

Komende zondag krijgt Pusic zijn eerste kans om punten te pakken. Dan gaat FC Twente in de 29ste speelronde van de eredivisie op bezoek bij VVV-Venlo.