Eerste Kamer neemt de tijd voor referendexit

DIPLOMEXIT: Hij was er “helemaal klaar mee”, zei premier Mark Rutte gisteren over de gifgasaanval waar Rusland volgens Nederland “zeer waarschijnlijk” achter zit. Net als andere EU-landen besloot Nederland gisteren als reactie op de aanval in het Britse Salisbury Russische diplomaten uit te zetten. Nederland was eerst terughoudend: zolang de eigen inlichtingendiensten de Russische verantwoordelijkheid niet konden bewijzen, deed men geen harde uitspraken. Nu lijkt Rutte toch overtuigd: “Er is geen geloofwaardige andere verklaring”, zei hij gisteren. De oppositie is daarvan niet overtuigd: PVV-leider Geert Wilders, onlangs nog op bezoek in Moskou, veroordeelde de actie, en ook SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft vragen.

WIFI EN WANDELSCHOENEN: Veel mooie woorden en cadeautjes, weinig vergezichten. Zo valt de Defensienota die het ministerie van Defensie gisteren presenteerde samen te vatten. Voor het eerst in decennia kan een kabinet investeren in de krijgsmacht, maar het meeste geld is nodig om de afbraak te herstellen. Er gaat vooral budget naar het personeel: naar salarissen, opleidingen en uitrustingen. Dat is des te meer nodig nu de arbeidsmarkt ruim is en Defensie als werkgever weinig aantrekkelijk. In het AD belooft minister Ank Bijleveld vandaag daarom óók “betere wifi” in de kazernes. En: wandelschoenen mogen militairen voortaan zelf uitzoeken.

NAPRATEN: Vrijdag stond hij alweer op het Plein, de man die donderdag van de publieke tribune in de Tweede Kamer was gesprongen. Toen werd Kamervoorzitter Khadija Arib alsnog boos, vertelt ze vandaag aan politiek verslaggever Petra de Koning. Voor alle aanwezigen - een stel Kamerleden, gelukkig géén schoolklas - was het heftig. Arib zelf hield een tijdje het hoofd van de springer omhoog. Nu is ze vooral bezorgd, over hoe je zo’n incident kunt voorkomen. Morgen komen ooggetuigen van binnen en buiten de Kamer bij elkaar om na te praten.

REFERENDUM I: Het kabinet maakte de afgelopen maanden haast met het afschaffen van het referendum. Maar de Eerste Kamer laat zich niet opjagen. Vandaag houdt de senaat een “expertmeeting”, die een stuk serieuzer wordt aangepakt dan de hoorzitting in de Tweede Kamer. Tegenover de twee deskundigen daar, hoort de Eerste Kamer zeven deskundigen in twee blokken. Op 17 april volgt dan een schriftelijke vragenronde, waarna de stemming waarschijnlijk pas in mei plaatsvindt.

REFERENDUM II: Een laatste referendum over de wet-Hillen komt er definitief niet. Eerder maakte 50Plus al bekend de 300.000 benodigde handtekeningen niet te hebben gehaald en dat bevestigde de Kiesraad gisteren. Waar de partij het eerder nog had over 100.000 handtekeningen, leverde ze er slechts 11.306 in. Dat kwam niet door een telfout, maar door een printprobleem, aldus Henk Krol. Is een laatste referendum daarmee definitief van de baan? Bij GeenStijl sluimert nog steeds het verlangen naar een donorreferendum en zelf denken ze dat ze het qua tijdsplanning nét kunnen halen.

BUITEN HET BINNENHOF: Na Ard van der Steur in Almere mag nog een ander VVD-kopstuk als informateur aan de slag: oud VVD-leider Hans Wiegel gaat de collegevorming in Den Haag leiden. Opvallend genoeg niet voor zijn eigen partij maar voor Groep de Mos. Het eerste politieke slachtoffer van de verkiezingen viel gisteren in Rotterdam: daar stapte lijsttrekker Leo de Kleijn van de SP op na het slechte resultaat van zijn partij. In Den Haag ging beroeps-Hagenees Henk Bres eerst wel en toen toch weer niet voor de PVV in de raad: volgens De Telegraaf onder druk van de partij. En in Venlo duikt een oude Haagse bekende op in de raad.

QUOTE VAN DE DAG

“There are plenty of red lines in the Union Jack.”

Premier Mark Rutte heeft zijn oneliners op orde, in een interview over Brexit met de Financial Times.