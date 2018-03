Prijsvechters willen grotere hap uit transatlantische markt

De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet gaat vanaf deze zomer samenwerken met de Noorse budgetmaatschappij Norwegian voor intercontinentale vluchten vanaf Schiphol. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekend gemaakt. Passagiers die met een Europese easyJet-vlucht op Schiphol arriveren, kunnen met een goede aansluiting doorreizen naar bijvoorbeeld de VS. Norwegian vliegt vanaf 4 mei voor lage ticketprijzen van Schiphol naar New York. Vanuit de VS krijgt easyJet meer passagiers aangeleverd voor Europese vluchten vanaf Schiphol. De samenwerking betekent nog meer concurrentie voor Air France-KLM op de lucratieve transatlantische route.

In september 2017 begon easyJet met het aanbieden van intercontinentale vluchten via boekingsplatform Worldwide by easyJet vanaf vliegveld Londen Gatwick. Milaan Malpensa volgde snel. EasyJet breidt de overstapservice nu uit met zeven nieuwe vliegvelden en vier nieuwe partners. Naast Schiphol gaat het om Parijs Charles de Gaullle en Orly, Berlijn Tegel, Venetië en de Schotse steden Edinburgh en Inverness. Op deze vliegvelden kunnen easyJet-passagiers - 53 miljoen van de 80 miljoen passagiers die easyJet jaarlijks vervoert – efficiënt overstappen op een intercontinentale vlucht. Ze vliegen dan met een van de partnermaatschappijen van easyJet: Norwegian, Thomas Cook en Loganair uit het Verenigd Koninkrijk, Corsair en La Compagnie uit Frankrijk, WestJet uit Canada.

Nieuw bedrijfsmodel

Traditionele luchtvaartmaatschappijen werken ook samen met partners om passagiers een wereldwijd netwerk met goede aansluitingen te bieden. Volgens easyJet werkt hun digitale platform efficiënter omdat passagiers zelf hun verbinding regelen. De Britse maatschappij spreekt van een ‘disruptief product’. EasyJet wil de overstapservice komend jaar op meer luchthavens gaan aanbieden en is in gesprek met maatschappijen uit het Midden- en Verre Oosten over samenwerking.

Met de samenwerking met andere maatschappijen bevestigt de nieuwe bestuursvoorzitter van easyJet, de Zweed Johan Lundgren, een nieuw bedrijfsmodel en een grote verandering in de luchtvaart. Anders dan de traditionale maatschappijen zoals Air France-KLM en Lufthansa opereerden budgetmaatschappijen altijd zelfstandig. Ze werden groot met bestemmingsverkeer, vluchten van A naar B. Nu richten ze zich ook op transfervluchten via knooppunten, het domein van de traditionele maatschappijen. Budgetmaatschappijen bieden ook meer langeafstandsvluchten aan en vervoeren steeds meer zakelijke reizigers. De grens tussen traditionele en budgetmaatschappijen vervaagt.