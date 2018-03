Drugsboeren uit Brabant gaan naar Sneek

Het boerenhuis en de loodsen liggen er donker bij als ik dinsdagavond door Leende rijd. Een jaar geleden trof de politie in een van deze loodsen het grootste drugslaboratorium van Nederland aan. Dagelijks werd hier de grondstof bereid voor honderd kilo speed en voor MDMA, goed voor zo’n miljoen xtc-pillen. Een dagelijkse omzet van 450.000 euro. Deze woensdag komt de eigenaar van de loods, penningmeester van het plaatselijke CDA, voor de rechter.

Zit er schot in het opruimen van de Brabantse synthetische drugseconomie waar jaarlijks 3 miljard euro in omgaat? Op het Tilburgse politiebureau ontmoet ik de mannen van de taskforce aanpak synthetische drugs in Brabant en Zeeland, Freek Pecht, Tibor Fijnaut en Igor Maas – ze ontmoetten elkaar tijdens een inval in een Tilburgs bedrijfspand waar witte rook uit de schoorsteen kwam.

Ze laten me een briefje zien van een hennepteler met naam en telefoonnummer, die ruimte zoekt voor zijn plantjes. Voor 50 m2 betaalt hij 8.000 euro, voor 200 m2 35.000 euro. „Discretie en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel”, staat op het briefje. Hondsbrutaal.

Ze laten me de instrumenten zien die zij onlangs buit maakten: een glazen kolf voor de vervaardiging van amfetamine en een pillenstansmachine. En foto’s van de laatste inval: kilopakketten MDMA – geseald tegen de stank – en kapotgesneden eetkamerstoelen, restant van een afrekening. Het laboratorium in Leende doet hen denken aan het laboratorium dat ze zelf oprolden in Moergestel en de opslag voor aceton in Bavel. Ook daar werden de verhuurders aangehouden.

Weten verhuurders er altijd van, vraag ik. „We zien weinig onschuldigen”, zegt Freek Pecht. „Negentig procent stapt willens en wetens in”, zegt Maas. „Je geeft één keer toe. Daarna blijven ze bij je terugkomen”, zegt Fijnaut. „Intimidatie.”

Nog altijd googelen ze: ‘Amfetamine kopen in Tilburg’. Zoeken ze naar nieuwe stoffen die nog niet op de lijst van verboden stoffen staan. En dan „de criminele infrastructuur verstoren”: aan de hand van meldingen van burgers, wijkagenten, gemeenteambtenaren binnenvallen op verdachte adressen. „Heel vaak raak”, zegt Pecht. Begin deze maand troffen ze in honderd garageboxen in Tilburg-Zuid zo’n 25 kilo grondstoffen en hennepkweekmateriaal aan en dertig kilo drugs.

Lost die aanpak iets op? De Tilburgse drugseconomie verplaatst zich, naar Groningen, naar Sneek, naar België. Pecht: „Dan laat de recherche uit Zwolle een telefoontap horen. ‘Witte nie’, hoor ik dan. En: ‘We’n appetjoek’, wat een idioot. Ja, geen twijfel: Tilburg.”

Verstoren frustreert de criminelen wel, zegt Igor Maas. „Dan hoor je ze op taps tegen elkaar zeggen: ‘Godnondeju, ze zijn hier ook al binnen geweest’.”

Jutta Chorus (j.chorus@nrc.nl) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.