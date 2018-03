Decaan Michigan opgepakt vanwege misbruikschandaal turnarts

Een decaan van Michigan State University, de universiteit waar de voor seksueel misbruik veroordeelde sportarts Lawrence ‘Larry’ Nassar werkzaam was, is maandagavond opgepakt. Volgens persbureau AP, dat zich baseert op lokale media, is William S. gearresteerd wegens betrokkenheid bij het schandaal. Hij zou te weinig hebben gedaan om het misbruik door Nassar tegen te gaan.

S. was de decaan van de medische faculteit, waaronder ook de sportkliniek valt. Larry Nassar was werkzaam als sportarts van het Amerikaanse turnteam en aan de universiteit. Tussen 1998 en 2015 misbruikte hij in die hoedanigheid tientallen, vaak jonge, meisjes. Tijdens de rechtszaak tegen Nassar begin dit jaar dienden 156 vrouwen een aanklacht tegen hem in. Hij werd in januari van dit jaar veroordeeld tot 175 jaar cel.

Daarna volgde nog een veroordeling, van 40 tot 125 jaar voor het seksueel misbruiken van jonge vrouwelijke sporters in een trainingscentrum in Michigan.

Inmiddels hebben 260 vrouwen aangegeven door Nassar te zijn misbruikt.

Geen toezicht

De procureur-generaal van Michigan heeft een speciaal onderzoek ingesteld naar het misbruikschandaal. Decaan S. is de eerste die opgepakt is op verdenking van betrokkenheid bij de zaak rond Nassar. Hij zou niet hebben gecontroleerd of Nassar zich aan de voorgeschreven normen voor de behandelingen hield. Zo werd in 2014 bepaald dat hij niet alleen behandelingen mocht uitvoeren “bij een intieme zone” van patiënten, schrijft AP, maar er werd niet gecontroleerd of er daadwerkelijk toezicht was.

S. werd maandagavond opgepakt door de politie van Ingham County. Hij wordt dinsdag voorgeleid en hoort dan wat de precieze aanklacht tegen hem is.

Slachtoffers van Nassar verweten de Amerikaanse turnbond USAG nalatigheid. In de nasleep van het misbruikschandaal zijn eerder USAG-voorzitter Steve Penny en andere directieleden in de Amerikaanse sport, onder wie het hoofd van het olympisch comité, opgestapt.