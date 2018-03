De pianostemmer zocht online naar ‘moord met hamer’

„Het is foute boel”, zegt de pianostemmer vlak na een klus in Rhenoy tegen zijn tante. „Er is iets gebeurd in de kerk. Ik heb iets ergs gedaan en ik kan het niet meer terugdraaien. Mijn leven is voorbij.” Even later zakt Wijnand B. voor zijn tantes woning in elkaar: hartstilstand.

In het witte kerkje midden in het Gelderse Rhenoy wordt dominee Ebi Wassenaar dinsdagochtend 21 november vorig jaar gevonden door haar ongeruste huisgenoot. Ze ligt ernstig gewond op de grond van haar kerk, maar vertelt wel nog dit: de pianostemmer heeft het gedaan.

In Rhenoy hebben veel dorpelingen sinds eind vorig jaar het gevoel dat ze in een nare aflevering van een Britse thriller zijn beland. Voor de zekerheid houden ze hun deuren op slot, terwijl die anders openstaan. Want de bus van de pianostemmer was bij de kerk gesignaleerd en even later kwam de traumaheli, maar heeft hij het ook écht gedaan? De eerste tijd na het incident konden Wassenaar en B. geen verklaringen afleggen vanwege hun letsel.

Wassenaar zit deze dinsdag bij de pro-formazitting in een rolstoel. Ze draagt een felroze rok en een kleurige sjaal. Om haar heen zitten haar huisgenoot, de familierechercheurs, iemand van Slachtofferhulp en haar advocaat. Verdachte Wijnand B. zit naast zijn eigen advocaat. B. draagt een donkerblauwe jas met witte letters op zijn rug. De onderkant is omgekruld. Soms begrijpt hij dingen die gezegd worden niet. Zijn spraak is aangetast: als hij zijn naam uitspreekt, is die moeilijk te verstaan.

Motieven

Tot deze zitting was weinig over de motieven van B. bekend. Officier van justitie Menno Hoekstra vertelt wat er uit het onderzoek naar voren is gekomen. „De verdachte zegt dat de piano niet te stemmen is. Wassenaar stopt de factuur in haar agenda, doet die in haar tas. Dan wordt ze meermaals op haar hoofd geslagen met hamer.” De factuur wordt in de bus van de pianostemmer gevonden. Een poging tot moord of doodslag, zegt de officier.

B. heeft in de maanden voor het incident tot zes keer toe tegen zijn tante gezegd dat hij in de gevangenis zou komen als hij iemand neer zou slaan. Dat hij dan geen zorgen meer zou hebben. Hij heeft op internet naar ‘moord met hamer’ gezocht. En naar: ‘hoe hard is de schedel van een mens’.

De zaak lijkt klip en klaar, zegt zelfs de advocaat van de verdachte, Jan Peter van Schaik. Ware het niet dat B. zich niets meer van het incident herinnert. „Hij werd wakker in het ziekenhuis en is in een verkeerde film terechtgekomen, zegt zijn advocaat. „Hij zegt alleen: ‘Ik kan me dit niet voorstellen, ik zou geen hond slaan.’ Hij heeft groot verdriet.”

De inhoudelijke behandeling van de zaak is later dit jaar. De verdediging heeft verzoeken tot aanvullend onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar de computer van de verdachte. „Hij kan zich niet voorstellen dat hij de zoekopdrachten heeft ingevoerd.”