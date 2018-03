AkzoNobel verkoopt chemietak voor 10 miljard aan Carlyle

AkzoNobel doet voor ruim 10 miljard euro zijn speciaalchemietak van de hand. De Nederlandse verf- en chemieproducent maakte dinsdagochtend bekend dat het de tak verkoopt aan het Amerikaanse Carlyle en het investeringsfonds GIC uit Singapore.

De chemietak van AkzoNobel produceert onder andere zouten en polymeren, die verder worden verwerkt in tal van producten.

De Carlyle Group was niet de enige investeerder met interesse in de divisie van AkzoNobel. Ook Apollo Global Management, Hal Investments en een combinatie van Bain Capital en Advent International zouden hebben geboden, schrijft de Britse krant Financial Times die dinsdagochtend als eerste berichtte over de overname. In het persbericht noemt AkzoNobel het in Washington gevestigde Carlyle de meest geschikte kandidaat te vinden omdat het eerder investeerde in chemiebedrijven, zoals AutoTech van Total. Het merendeel van de netto-opbrengst van de verkoop zal aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Verder als verfbedrijf

Verwacht wordt dat de overeenkomst voor het einde van dit jaar wordt afgerond. Het afstoten van de speciaalchemietak is een grote stap voor AkzoNobel, dat zich voortaan meer wil richten op het produceren van verf en coatings. Die nieuwe strategie werd bepaald nadat vorig jaar een vijandig overnamebod door de Amerikaanse concurrent PPG kon worden afgewend. Gesprekken over een fusie met het bedrijf Axalta mislukten. De aandeelhouders gingen in november akkoord met de splitsing van het bedrijf.

De cijfers over 2017, het laatste jaar van AkzoNobel als verf- én chemieconcern, toonden aan dat juist de tak die nu wordt verkocht beter presteerde. Vorig jaar haalde het gehele bedrijf, met bijna 46.000 werknemers wereldwijd, een omzet van 14,5 miljard euro. De nettowinst bedroeg 832 miljoen euro.

In Nederland werken 1.600 werknemers voor het chemieonderdeel van AkzoNobel. Vakbond FNV laat in een reactie tegenover persbureau ANP weten “gemengde gevoelens te hebben” over de verkoop van de tak. De werknemersvereniging had liever een beursgang gezien, dan een deal met een investeerder, aldus bestuurder Erik de Vries. De FNV heeft AkzoNobel onder druk gezet voor garanties voor de werkgelegenheid binnen de chemiedivisie van het bedrijf, maar die zijn er niet gekomen. “We gaan ervan uit dat Carlyle dat net zo serieus neemt als AkzoNobel”, zegt de bestuurder daarover.