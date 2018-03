Agenten VS die zwarte man doodden ontlopen vervolging

De twee Amerikaanse politieagenten die twee jaar geleden betrokken waren bij de dood van de zwarte cd-verkoper Alton Sterling, ontlopen strafvervolging. De hoogste aanklager van de staat Louisiana maakte dinsdag bekend dat hij de agenten niet gaat vervolgen, meldt persbureau Reuters. Vorig jaar lieten de federale autoriteiten al weten dat zij de zaak ook niet oppakken.

Agenten Blane Salamoni en Howie Lake kwamen op 5 juli 2016 af op een melding over een cd-verkoper in een rood t-shirt die iemand bedreigd zou hebben met een vuurwapen, op het parkeerterrein van een supermarkt in de stad Baton Rouge. Ter plekke troffen ze Sterling, die voldeed aan het signalement. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding, waarna de agenten hem taserden. Toen het daarna volgens de agenten leek alsof Sterling naar zijn wapen greep, schoot één van hen hem met zes kogels dood.

‘Goede aanleiding’

Volgens procureur-generaal Jeff Landry van Louisiana blijkt uit onderzoek dat Salamoni en Lake een goede reden hadden voor hun optreden. “Ze wilden hem op wettige wijze arresteren en hadden daar een goede aanleiding voor”, aldus Landry. De aanklager doelt op de doorgeladen revolver die agenten op het lichaam van Sterling vonden. Uit een sectie bleek daarnaast dat Sterling drugs had gebruikt. “Het is aannemelijk dat hij niet meewerkte doordat hij onder invloed was.”

Landry sluit zich met zijn besluit aan bij de federale autoriteiten. Die concludeerden in mei vorig jaar dat er “onvoldoende bewijs” was dat Salamoni en Lake Sterlings burgerrechten hebben geschonden. Daarom kwam er geen federale strafzaak tegen de agenten.

Het besluit van de federale autoriteiten om Sterling niet te vervolgen, leidde tot protesten in Baton Rouge. Ten tijde van zijn dood waren die er ook, maar dan veel grootschaliger. In het hele land gingen toen onder de leus ‘Black Lives Matter’ mensen de straat op om te demonstreren tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Bij één zo’n protest, in Dallas, kwamen vijf agenten om toen iemand het vuur op hen opende.

Als het wel tot vervolging komt, worden Amerikaanse politieagenten niet vaak veroordeeld voor het doodschieten van verdachten. De agent die in de staat Minnesota de ongewapende Philando Castile doodschoot, werd vorig zomer bijvoorbeeld vrijgesproken van doodslag. Volgens The Washington Post zijn er sinds 2005 85 agenten opgepakt na een dodelijke schietpartij. 41 van hen werden vrijgesproken.

De agenten die verantwoordelijk zijn voor de dood van Sterling moeten nog wel voor de rechter verschijnen in een civiele zaak. De nabestaanden van Sterling daagden Lake en Salamoni vorig jaar voor de rechter. Ze eisen een schadevergoeding.