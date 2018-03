79 Emté-filialen naar Jumbo, 51 naar Coop

Supermarktketens Jumbo en Coop hebben dinsdag een akkoord bereikt over het verdelen van de 130 winkels van Emté die zij gezamenlijk overnemen. 79 van de filialen worden getransformeerd tot Jumbo-winkels, de overige tot Coop-zaken. Dat heeft Jumbo dinsdag bekendgemaakt.

Begin maart verkocht groothandel Sligro, eigenaar van Emté, de supermarkten aan een consortium van Jumbo en Coop. De verkoop betrof niet alleen de supermarkten, maar ook de distributiecentra, een slagerij en het hoofdkantoor. De bedrijven verwachten dat het ombouwen van de filialen in 2019 wordt afgerond.

ACM

Ook de medewerkers van Emté gaan over naar de nieuwe eigenaren. De verkoop moet nog wel worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die zich later dit jaar over de zaak zal buigen.

Op dit moment heeft Jumbo 585 filialen. Coop telt 263 supermarkten. Sligro zocht maanden naar een oplossing voor Emté toen vorig jaar duidelijk werd dat de supermarkt niet zelfstandig verder kon.