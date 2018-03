41 kinderen omgekomen bij brand Russisch winkelcentrum

De brand in een groot winkelcentrum in het Siberische Kemerovo heeft in totaal aan 41 kinderen het leven gekost, zo meldt het Russische persbureau Interfax. Aanvankelijk was al bekend dat er onder de 64 dodelijke slachtoffers veel kinderen waren, maar tot nu was nog niet bekend hoeveel. In het winkelcentrum zat ook een bioscoop en een speelplaats voor kinderen.

Er liggen nog gewonden in het ziekenhuis, waardoor het aantal slachtoffers nog verder kan toenemen. Duizenden boze inwoners demonstreerden dinsdag bij een overheidsgebouw in de Siberische provinciehoofdstad en eisten een volledig onderzoek. Gevreesd wordt dat de ware omvang van de ramp door de autoriteiten wordt verzwegen. De assistent-gouverneur van de provincie, Vladimir Tsjernov, volgens AP de enige hoge ambtenaar aanwezig bij de demonstratie, zei dat geruchten over honderden doden niet klopten.

Poetin: ‘Criminele nalatigheid’

De Russische President Vladimir Poetin legde dinsdag bloemen bij een geïmproviseerd monument in Kemerovo. De brand werd volgens Poetin veroorzaakt door “criminele nalatigheid en onzorgvuldigheid”. De Russische president bezocht overlevenden in het ziekenhuis, maar sprak niet met de demonstranten.

De commissie die de ramp onderzoekt, zegt dat het brandalarm sinds 19 maart niet meer werkte. Ook had een beveiliger het omroepsysteem uitgezet, waardoor het winkelcentrum niet geëvacueerd kon worden. Vier mensen zijn gearresteerd, waaronder twee medewerkers van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het brandalarm. Een woordvoerder van de commissie schetst een beeld van wat er mis was: