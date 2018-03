Opnieuw: Leo was thuis

Gepensioneerd advocaat Leo Boersen (69, rechts) werd voorjaar 1951 samen met broer Gerbrand (69, gepensioneerd IT’er) gefotografeerd bij de gezinsboerderij aan de Schoonderbekerweg 5 in Achterveld.

„Kort hiervoor waren wij herenigd. Moeder To was bij onze geboorte gestorven. Vader Jan zag thuis, gedurende de bevalling, al dat er iets mis was. De jonge arts wuifde het weg. Wie heeft er nou medicijnen gestudeerd, zei hij. Vijfhonderd meter voor het ziekenhuis stierf zij in de ambulance. Vader, boer, stond er alleen voor. Een jonge tweeling in een gezin van acht was te veel. Gerbrand ging naar een oom, ik naar een tante. Twee jaar lang leefden we gescheiden. Nadat vader hertrouwde keerden wij terug in het gezin.”

„Later hoorden we verhalen over moeder To: dat zij het mooiste meisje van het dorp was geweest. Maar dat was later. Op een dag, met Allerzielen, fietste onze oudere broer Simon ons naar de kerk; Gerbrand voorop, ik achterop. Na de dienst gingen we naar het kerkhof en wees hij naar een graf: ‘Daar ligt onze moeder’, zei Simon en vertelde het hele verhaal: een schok, maar gelukkig was onze stiefmoeder een engel. Inmiddels liggen ze gedrieën in één graf. In 1975 kwamen ze in Canada om het leven door een auto-ongeluk, onderweg voor hun 25-jarige huwelijksviering. Gerbrand reed er dertig meter achter. Door omstandigheden hoorde ik er pas over na de begrafenis. Op de grafsteen van hun drieën staat onze geboortedatum; een bevestiging van onze band. Deze is sterk, ondanks onze twee gescheiden jaren en dat Gerbrand een bèta is, en ik een alpha. De boerderij is inmiddels van een neef: een plek met tragiek én rijke herinneringen. Hier terugkomen voelt als thuiskomen.”

