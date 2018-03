‘Ze noemen me wel de hipster- boswachter’

in

‘Als kind wilde ik al boswachter worden, maar ik had nooit gedacht dat dit echt tot de mogelijkheden behoorde. Ik speelde altijd graag buiten en als mijn vriendjes computerspelletjes gingen spelen, wilde ik liever hutten bouwen en vogels spotten. Ik volgde op de sportopleiding CIOS de richting outdoor, maar werd daarna niet ingeloot voor fysiotherapie, wat ik had gewild. Ik heb toen via een uitzendbureau als intercedent gewerkt, maar dat vond ik helemaal niks. Het werk in de naschoolse opvang en als buurtcoach paste me beter, ik organiseerde daar activiteiten voor kinderen.

„Toen een boswachter uit Nijmegen me benaderde voor een samenwerking en ik op de site van Staatsbosbeheer keek, zag ik de vacatures voor leerlingboswachter en dacht ik: dit is het. Inmiddels is dat vier jaar geleden, ben ik twee jaar in dienst en heb ik al op verschillende locaties gewerkt. Ik kan me niks anders meer wensen. Voor het beheer loop ik door de bossen en kijk of iedereen zich aan de regels houdt en ik organiseer excursies, onder meer voor de naschoolse opvang.

„Omdat ik het afgelopen jaar ouderschapsverlof had vanwege de komst van onze dochter Roos, verdien ik met drie dagen in de week wel wat minder. Geld zegt me niet zoveel. Ik heb er voor gekozen vader te worden, dus dat heb ik er wel voor over. Mijn vriendin heeft rechten gestudeerd en werkt als merkengemachtigde. Samen komen we makkelijk rond.”

‘Met rond de 100 euro per maand is kleding wel een aardige kostenpost voor mij. Ik koop elke maand wel een nieuwe blouse of een ander kledingstuk, niet van hele dure merken, maar het mag wel wat kosten. Bij mannen is kleding sowieso vaak duurder dan bij vrouwen, heb ik het idee. Bij vrouwen staat een goedkope blouse vaak ook al leuk, terwijl mannen dan al snel 80 euro kwijt zijn. Mijn stijl is simpel, maar toch hip. Ik word ook wel de hipster-boswachter genoemd, maar dat komt vooral door mijn baard.

Inkomen: 1.900 euro netto Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.110 euro), televisie, internet en bellen (120 euro), verzekeringen (250 euro), goede doelen (30 euro), sport (30 euro), boodschappen (300 euro), kroeg (80 tot 160 euro), kleding (150 euro) Laatste grote aankoop: camera (800 euro) Sparen: 350 euro

„Ieder weekend ga ik wel de kroeg in. Daar ben ik zo 20 tot 40 euro kwijt. Ik houd namelijk erg van speciaalbiertjes en in Nijmegen heb je wel een aantal plekken waar je dan terechtkunt. Vaak gaan we in de middag, dan kan onze dochter mee, en dan gaan we gewoon gezellig borrelen met vrienden.

„Als boswachter maak ik me wel zorgen om de klimaatverandering, dus ik probeer daar rekening mee te houden. We hebben nog geen zonnepanelen, maar ik probeer wel te bezuinigen op verbruik door niet te lang te douchen en de lampen uit te doen. Voor mijn werk zit ik nu veel in de auto. Naast dat het mij door de drukte op de weg veel energie kost, is het ook best vervuilend. Ik sluit daarom niet uit dat ik op den duur meer in de buurt van Nijmegen werk ga zoeken. Ik wil dat Roos later ook een fijn leven heeft.”