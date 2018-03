De gemeente Weesp voegt zich definitief bij Amsterdam. Bijna alle raadsleden verkozen maandag in een extra vergadering de hoofdstad boven de gemeente Gooise Meren, die bestaat uit Bussum, Naarden en Muiden.

In Weesp was veel discussie over de bestuurlijke fusie. De samenvoeging was nodig omdat vast was komen te staan dat de gemeente niet meer zelfstandig kan opereren om alle wettelijke en gemeentelijke taken uit te voeren. De raad wilde een fusie met Amsterdam, maar de inwoners bleken verdeeld over de kwestie.

Ze zamelden handtekeningen in om een referendum te organiseren. In die volksraadpleging koos vorige week 57 procent van de stemgerechtigde inwoners voor Amsterdam.

Veertien raadsleden stemden maandagavond voor Amsterdam, twee stemden tegen, een blanco. De verwachting is dat de fusie pas in 2022 plaatsvindt.