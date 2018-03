Uber verkoopt Zuidoost-Aziatische tak aan concurrent

Vervoersdienst Uber heeft de activiteiten in Zuidoost-Azië verkocht aan concurrent Grab. Dat maakten de bedrijven maandag bekend. Uber krijgt in ruil voor de verkoop een belang van 27,5 procent in het bedrijf en topman Dara Khosrowshahi wordt lid van de raad van bestuur. Er zijn geen financiële details bekendgemaakt.

In het persbericht zei topman Khosrowshahi zeer verheugd te zijn met de overname. “Het zal ons helpen onze groei te verdubbelen als we fors blijven investeren in ons producten en technologie.”

Grab was de grootste concurrent van Uber in Zuidoost-Azië en dit leidde tot een hevige concurrentiestrijd. Zo zou Uber Grab hebben bespioneerd en met software bijhouden hoeveel chauffeurs van Grab op de weg zijn.

Maar Uber heeft het financieel zwaar gehad. Het bedrijf maakte vorig jaar 4,5 miljard dollar (3,6 miljard euro) verlies en stelde een nieuwe financieel directeur aan. Al eerder verkocht het bedrijf zijn activiteiten in China aan Didi Chuxing en in Rusland aan Yandex. Beide keren kreeg Uber in ruil voor de verkoop een belang in het bedrijf.

Grab is actief in 195 steden in Singapore, Indonesië, de Filippijnen, Maleisië, Thailand, Vietnam, Birma en Cambodja. De app is gedownload op meer dan 90 miljoen telefoons en er rijden zo’n vijf miljoen chauffeurs voor het bedrijf. Grab is vooral groot in Indonesië waar het concurreert met vervoersdienst Go-Jek.