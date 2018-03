Sinds Trump kopen ze in de VS amper nog wapens

Zelfs als je er dagelijks inwrijft Amerika's oudste vuurwapenproducent te zijn en je wapens in veel Hollywoodfilms en computerspellen hoofdrollen spelen, is economisch succes niet verzekerd. Remington Outdoor, dat in 1816 werd opgericht door Eliphalet Remington, zit namelijk financieel zo aan de grond dat het faillissementsbescherming heeft aangevraagd.

In Angelsaksische media wordt al gesproken van de ‘Trump Slump’. Ondanks Trumps pro-wapenstandpunten, hebben meer Amerikaanse wapenproducenten het zwaar sinds de Republikein in het Witte Huis zit. Bij Remington daalde de omzet afgelopen jaar van 865 miljoen dollar naar 603 miljoen dollar. Bij concurrent Smith & Wesson bleef van 32 miljoen dollar winst nog maar 3 miljoen over.

Die industriebrede omzet- en winstdaling is volgens kenners veroorzaakt doordat Amerikanen juist veel geld aan wapens besteedden toen ze dachten dat Hillary Clinton de verkiezingen zou winnen en vervolgens strengere wapenwetten zou invoeren.

In de hele VS demonstreerden zaterdag jongeren en hun ouders tegen vuurwapengeweld en de macht van de wapenlobby NRA. Lees ook: NRA in het nauw door demonstrerende jongeren

Maar bij Remington is er meer aan de hand. Dat de dalende verkoopcijfers niet kunnen worden opvangen heeft alles te maken met het feit dat het bedrijf met veel schulden is opgezadeld sinds het in 2007 voor 370 miljoen dollar werd gekocht door investeringsmaatschappij Cerberus Capital. De wapenmaker heeft inmiddels 950 miljoen dollar aan schulden in de boeken staan.

Illustratie Stella Smienk

Cerberus Capital, dat wordt geleid door miljardair Steve Feinberg, ging met Remington voor een vaker toegepaste strategie: meerdere bedrijven opkopen en samenvoegen tot een geoliede machine om die vervolgens tegen een vette premie te verkopen.

Met dat doel kocht Cerberus meer dan tien vuurwapenbedrijven – waaronder het bekende Bushmaster– en doopte ze de Freedom Group, die inmiddels Remington Outdoor heet. Maar waar Feinbergs samenvoegstrategie slaagde in andere sectoren, mislukte die. Een van de redenen, stelt persbureau Bloomberg, is dat de strategie om kosten te besparen niet werkte. Zo verhuisde Cerberus de productie van Bushmaster-geweren naar de Remington-fabriek in New York. De kwaliteit holde vervolgens achteruit omdat het Bushmaster-personeel achterbleef in Maine.

Ook ondervond Remington last van het gegeven dat de wapens niet alleen werden gebruikt door politie, leger en jagers. Bij de schietpartij in 2012 op een school in Sandy Hook (26 doden) werd ook een Remington gebruikt. Na die schietpartij eisten investeerders in Cerberus de verkoop van Remington, maar het lukte niet om een koper te vinden.

Remington heeft nu faillissementsbescherming aangevraagd. Een haast symbolischer moment is niet denkbaar: dit weekend demonstreerden naar schatting ruim 1 miljoen Amerikanen voor strengere wapenwetten.

Remington zal naar verwachting een doorstart maken, net zoals concurrent Colt in 2016 deed nadat het op dezelfde wijze faillissementsbescherming had aangevraagd. Onder zogeheten Chapter 11-regelgeving is het in de VS relatief makkelijk een doorstart te maken. Voor Remington ligt er reeds een plan klaar waarbij 700 miljoen dollar van de 950 miljoen dollar aan schuld wordt kwijtgescholden en er ook een kapitaalinjectie plaatsvindt. Cerberus is haar oude Freedom Group dan wel definitief kwijt.