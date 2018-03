Taakstraffen geëist in zaak mishandeling homo’s in Arnhem

Tegen de vier tieners die ervan worden verdacht een homoseksueel stel in Arnhem te hebben mishandeld, heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag taakstraffen geëist. De taakstraffen variëren tussen de 120 en 180 uur.

Het stel liep ‘s nachts hand in hand over de Nelson Mandelabrug in Arnhem toen de mannen door een groepje jongens werden mishandeld. Een van hen verloor meerdere tanden nadat hij geslagen zou zijn met een betonschaar. Hoewel de politie destijds concludeerde dat er “sterke aanwijzingen” waren dat het om homohaat ging, is dit volgens het OM niet bewezen.

Het geweld zou zijn begonnen met “opmerkingen over en weer” waarbij de verdachten zich “grievend uitgelaten” zouden hebben over de seksuele geaardheid van de slachtoffers. Ondanks deze “discriminerende woorden” lag er volgens het OM geen homohaat aan ten grondslag en worden de tieners niet verdacht van discriminatie.

Geen discriminatie

Volgens het OM heeft het incident “veel maatschappelijke onrust veroorzaakt”. Tegen een inmiddels 17-jarige verdacht is 180 uur taakstraf geëist omdat hij wordt verdacht van het plegen van openlijk geweld met zwaar lichamelijk letsel ten gevolg. Tegen twee verdachten van 17 jaar werd een werkstraf van 120 uur geëist, tegen een 15-jarige verdachte is 120 uur taakstraf geëist waarvan 20 uur voorwaardelijk.

De verdachten ontkenden met een betonschaar te hebben geslagen en zeiden zelf als eerste te zijn geslagen. Ze zouden hierop met agressie hebben gereageerd. De zaak werd achter gesloten deuren behandeld omdat de verdachten minderjarig zijn.

De zaak trok veel aandacht. Uit protest tegen homohaat riep sportjournalist Barbara Barend op om foto’s te delen waarin mensen van hetzelfde geslacht hand in hand lopen. De oproep kreeg veel bijval. Ook een manifestatie tegen homohaat trok in Arnhem ruim 2.500 bezoekers.