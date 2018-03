‘Slowaakse journalist gedood door huurmoordenaar’

De Slowaakse journalist Jan Kuciak en zijn vriendin zijn vermoedelijk gedood door een huurmoordenaar. Dat heeft de openbaar aanklager die onderzoek doet naar de zaak maandag bekendgemaakt, meldt Reuters. De dubbele moord leidde tot landelijk protest in Slowakije en dwong premier Robert Fico om af te treden.

Kuciak (27) en zijn verloofde Martina Kusnirova (27) werden vorige maand dood aangetroffen in hun huis buiten Bratislava. Volgens de aanklager, die anoniem wil blijven, was Kuciak twee keer in zijn borst geschoten, zijn vriendin een keer door haar hoofd. “Er waren geen tekenen van strijd en hoogstwaarschijnlijk is er niets gestolen, wat suggereert dat het gaat om een huurmoord.”

De politie kijkt naar de verschillende journalistieke onderzoeken die Kuciak deed. Hij schreef onder meer over vermeende banden tussen de Slowaakse overheid en de Italiaanse maffiaorganisatie ‘ndrangheta. Daarbij onderzocht hij meerdere Italianen met bedrijven in Slowakije.

In zijn laatste artikel, die postuum werd gepubliceerd, concludeerde Kuciak dat een van deze Italianen samengewerkt had met twee Slowaakse zakenmannen die later in dienst kwamen van toenmalig premier Fico. De man werd met zes anderen aangehouden naar aanleiding van het onderzoek naar de moord op de journalist, zij werden kort daarna weer vrijgelaten. Later in maart werd de Italiaan nog een keer opgepakt op verdenking van drugssmokkel. De twee werknemers van Fico hebben ontslag genomen maar ontkennen enige betrokkenheid.

Tweehonderd mensen gehoord

Tot nu toe waren autoriteiten stil gebleven over het onderzoek naar de dubbele moord. Inmiddels zijn zo’n tweehonderd mensen gehoord, maar nog niemand is aangeklaagd in de zaak.

Meerdere keren gingen in Slowakije duizenden mensen demonstreren naar aanleiding van de moord. Fico trad eerder deze maand af om de gemoederen te bedaren, maar vervolgens gingen alsnog tienduizenden Slowaken de straat op om vervroegde verkiezingen te eisen.