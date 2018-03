Sjaak B. uit Holleeder-proces op vrije voeten

De Amsterdamse crimineel Sjaak B. is maandag vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. Eerder deze maand werd hij aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Volgens Ficq & Partners - het advocatenkantoor dat B. bijstaat - is de hechtenis opgeheven wegens “gebrek aan ernstige bezwaren”.

De 47-jarige B. - ook wel bekend als De Drukker - werd aangehouden na een getuigenis van Astrid Holleeder. Die zei dat de crimineel in 2003 de rode motor zou hebben bestuurd die werd gebruikt bij de liquidatie van Van Hout in Amstelveen. Dat zou Willem Holleeder zijn zus verteld hebben. Van Hout was de man van hun andere zus Sonja.

Eerder zat B. 5,5 jaar vast voor het handelen in wapens en lidmaatschap van een criminele organisatie. Ook overleefde hij in januari 2015 een aanslag in de Midden-Amerikaanse stad Panama City. B. is een belangrijk figuur in de zaak tegen Holleeder, die terechtstaat voor betrokkenheid bij meerdere liquidaties waarbij zes doden vielen. Een van de slachtoffers was de Heinekenontvoerder Cor van Hout.